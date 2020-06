La MLS, competencia para América de Cali por Michael Rangel

A muy pocos días del final de la cesión por la que llegó a América de Cali, aparece una opción en la MLS para Michael Rangel. Si el cuadro escarlata no lo compra, seguramente Junior de Barranquilla mantendrá las negociaciones con ellos.

Está claro y lo ha dicho el mismo Michael Rangel: Junior ya no quiere volver a prestarlo. Buscará una venta aprovechando su alta cotización en el mercado de fichajes. Y bajo esa idea, América de Cali es el que tiene la primera opción. Puede ejecutarla o no, pero solo tiene plazo hasta el 30 de junio.

Leer también ▶ Presidente de América de Cali sobre declaraciones de Matías Pisano: “Deja mucho que desear”

Todavía no lo hizo. Queda poco tiempo y aparecen nuevas opciones. Empezó a hablarse de Orlando City, equipo de la MLS, como opción para él. ¿Lo compraría? Es la idea y lo que Junior de Barranquilla empezaría a negociar si es que América de Cali no hace uso de la opción que tiene.

Orlando City, el equipo que dirige Óscar Pareja

El equipo de la MLS que tiene DT colombiano es el que estaría sondeando la posibilidad de negociar por Michael Rangel. Es un elenco que además del DT, tiene un par de futbolistas nacidos en Colombia. Están el mediocampista Andrés Felipe Correa (19 años) y el atacante Santiago Patiño (23).

Junior de Barranquilla recientemente hizo negocios con dicho elenco. De allí llegó Cristian Higuita para el año en curso. Ahora podrían hablar para una negociación que lleve a un futbolista del elenco barranquillero a la MLS. Todo dependería de América de Cali. Si no hace algo antes, los rojiblancos vuelven a tener potestad respecto a las negociaciones con Michael Rangel.

Lo último que dijo Michael Rangel sobre su futuro

Habló hace un par de semanas (11 de junio) en El Alargue de Caracol Radio. “Todo sigue igual. Yo estoy en América de Cali prestado hasta el 30 de junio y si no hacen uso de la opción de compra, debo viajar a Barranquilla el 1 de julio a presentarme al Junior. Tengo entendido que ellos solo quieren hacer compra y no extender más el contrato. Eso se ha complicado un poco. Acá no me han dado razón. Lo único que dicen es que esperemos qué puede pasar en estos días, un milagro es lo que dicen. Desafortunadamente no hay dinero y entonces se complica un poco la cosa. Esperemos qué pasa en los 20 días que quedan”, respondió Michael Rangel.

Leer también ▶ ¿Qué equipo de la Bundesliga pretende a Duván Vergara?

Tras un año con la camiseta escarlata con la que fue Campeón, ganó el Botín de Oro de la Liga 2019-2 y también es el máximo anotador en la 2020-1, se mantiene a la expectativa de lo que pasará con su carrera. Michael Rangel es un jugador que en Junior de Barranquilla tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2021.