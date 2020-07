Así está el panorama para Michael Rangel tras su salida de América de Cali. Julio Comesaña, el DT de Junior, tiene claro que su presencia en el plantel no es prioridad y que ese lugar ya está cubierto.

Lo dijo en entrevista con Blog Deportivo (Blu Radio). “A Michael Rangel yo lo respeto. Es un buen profesional y un jugador que ha demostrado ser letal dentro del área. Pero una cosa es lo que es él y otra lo que Junior necesita. En estos momentos no lo necesitamos porque en esa posición ya tenemos a Miguel Ángel Borja”, dijo el DT uruguayo.

Leer también ▶ Michael Rangel y sus mejores momentos con América de Cali

Y agregó: “No tengo nada en contra de Michael Rangel. Si se quiere queda acá deberá pelear por la titular”. Es que no se trata de un negocio que él haya pedido o de una necesidad del club. El regreso a sus filas se da momentáneamente por la imposibilidad que tuvo América de Cali de hacer uso de la opción de compra.

¿Qué va a pasar con Michael Rangel?

De momento, tiene que presentarse a entrenamientos con Junior de Barranquilla. Su idea y la del club es que se haga una venta para su salida del equipo. Allí tiene contrato pero está claro que deportivamente no es una necesidad para el club ni para el entrenador. Si se queda, difícilmente tenga posibilidades de juego.

Por eso la prioridad es buscar la salida. En eso se está trabajando. Extraoficialmente se habla de opciones para él en el fútbol brasilero, México y la MLS. De momento son solo eso. Hay tiempo por delante para negociar. Mientras eso pasa, Michael Rangel debe entrenar en Junior.

Michael Rangel y la comparación de su futuro con la situación de James Rodríguez

“Fue un meme que me enviaron. Me pareció chistoso y por eso lo dije. Creo que sería la misma historia. Si uno no tiene el feeling con el técnico o no encaja en el estilo de juego del profe, lo mejor es buscar otra alternativa e irse a otro equipo en vez de ponerse a hacer mala cara”, dijo Michael Rangel hablando en Saque Largo (Win Sports).

Leer también ▶ Duván Vergara, Michael Rangel y una emotiva despedida

Él no ve clara una oportunidad en Junior. Prefiere que el cuadro rojiblanco logre algún acuerdo que le permita salir nuevamente. ¿Y si no se puede? “Si no se da nada, lo tomaré como lo profesional que soy. Sería un reto más. Voy a hacer respetar la camiseta, me voy a entrenar súper bien. Si el profe me pone o no es cosa de él., voy a estar preparado para aprovechar la oportunidad”.