Juan David Pérez, presidente de Nacional, habló de Jarlan Barrera y Christian Mafla

En Atlético Nacional continúan con las prácticas virtuales y siguen a la espera de la autorización del Gobierno para iniciar los entrenamientos individuales. Hasta la fecha, la única salida es la de Daniel Muñoz; sin embargo, hay muchos rumores en torno a Christian Mafla y Jarlan Barrera, que Juan David Pérez aclaró.

“Son más especulaciones o conversaciones en las que, al menos yo, no he participado. Se ha especulado de los dos jugadores en redes sociales, pero realmente en el club no tenemos ninguna oferta o sondeo de credibilidad. Eventualmente llegan chats de personas que se presentan como agentes o intermediarios y piden condiciones por uno u otro jugador”, señaló el presidente del Verdolaga.

En la charla con El Alargue, el directivo manifestó que debido a la crisis económica en la que se encuentran inmersos los elencos del Fútbol Profesional Colombiano, las negociaciones no se movieron como se acostumbra por esta época. Eso también porque “en el mejor de los casos estamos a dos meses de regresar” a la competencia en la Liga 2020-I.

El dirigente, de otro lado, se refirió a la situación de Daniel Muñoz: aseguró que el Verde y el KRC Genk se mantienen en contacto para coordinar el viaje del zaguero a Bélgica, quien todavía no se desplazó a Europa por las restricciones en los vuelos internacionales a causa del COVID-19, y lo hará cuando las circunstancias lo permitan.

Finalmente, le preguntaron por Nicolás Hernández y afirmó, en general, que “de los jugadores que hacen parte de nuestra plantilla lo único confirmado es que se ponen a disposición, se reincorporan al equipo y asume Atlético Nacional todos los compromisos contractuales, pero las decisiones finales sobre el futuro de cada uno de ellos se tomarán en próximos días oportunamente”, concluyó.

Escuche acá la entrevista con el programa de Caracol Radio en la que Juan David Pérez trató temas como los de Jarlan Barrera y Christian Mafla: