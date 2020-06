José Luis Chilavert, otra figura mundial que América de Cali buscó sumar a su plantel

Tal cual lo contó Marcos Senna recientemente, José Luis Chilavert tiene una historia que lo relaciona con América de Cali. El arquero paraguayo contó que en 1988 estuvo en negociaciones con el equipo escarlata.

América de Cali fue 5 veces campeón en la década del 80 con Julio César Falcioni en el arco. Y para la temporada 1988 existió la intención de fichar a José Luis Chilavert, quizá ya pensando en la salida del ídolo escarlata que terminó yéndose del equipo en 1989. El paraguayo estaba destacándose en el fútbol argentino y recientemente se había ido a jugar a España con Real Zaragoza.

▶ Jersson González: “Sería muy lindo que la hinchada de América de Cali confiara en nuestro trabajo”

▶ Duván Vergara sobre la salida de Guimaraes de América de Cali: “Merece hasta lágrimas de agradecimiento”

“Tuve una oportunidad de ir a Colombia estando en el Zaragoza. La gente de América de Cali, el señor Miguel Rodríguez, me había llamado en su momento para poder dejar Zaragoza y jugar en el América. Esa fue una oportunidad única de jugar en Colombia, pero en ese momento la gente del Zaragoza no quería dejarme ir, porque era un portero muy joven. Por eso no se dio”, contó José Luis Chilavert en entrevista con El Súper Combo del Deporte (RCN Radio).

Entonces el paraguayo siguió en España hasta 1991 cuando regresó a Sudamérica para jugar con Vélez Sársfield. Terminó haciendo historia. Con dicho equipo ganó 4 torneos locales y 5 internacionales, incluida una Copa Intercontinental. El nombre de José Luis Chilavert se consolidó a nivel mundial.

▶ ¿América de Cali ha pensado en el regreso de Jaime De la Pava?

▶ Michael Rangel sobre su continuidad en América de Cali: “Me dicen que tendría que darse un milagro”

Es un hombre que se retiró del fútbol en 2004 jugando en Vélez Sarsfield. Marcó 70 goles en su carrera y jugó 2 Copas del Mundo. Nunca jugó en el Fútbol Profesional Colombiano. Lo más cercano que estuvo fue esa intención de América de Cali.