Iván Mejía y su recomendación tras superar el Covid: “No jodan más…”

Bastante mal la pasó Iván Mejía debido al contagio de COVID-19. Así lo reveló a través de una publicación en su cuenta en Twitter. ¡Atención!

“Acabo de superar COVID. Fue muy duro. Una gripa terrible. Estoy seguro que sin esquema completo de vacunación no hubiera salido adelante. No jodan más, vacúnense ya, el COVID no es un chiste”, escribió el famoso periodista deportivo de 71 años.

— Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 18, 2022

El caso de Iván Mejía es uno más de los miles que se vienen presentando en Colombia durante las primeras semanas de 2022. Se vive el cuarto pico de la pandemia y son muchos los afectados. En su caso, él considera que la vacunación fue vital en su recuperación. Así lo hizo saber y por eso su recomendación a los que no se han vacunado.

Según el reporte del Ministerio de Salud de nuestro país, el día 17 de enero de 2022 se presentaron 24.272 nuevos casos.