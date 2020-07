Héctor Quiñones no seguirá en América de Cali

Esa posibilidad que se mantenía no trascendió. América de Cali le hizo una propuesta para que continuara en el plantel y no fue aceptada. Así que la de Héctor Quiñones pasa a ser una salida más en el equipo escarlata.

Cuando se confirmaron las salidas de Michael Rangel, Matías Pisano, Pedro Franco y Juan Pablo Zuluaga, hubo un comentario aparte con Héctor Quiñones. Con él también se terminaba el contrato, pero no estaba claro si se iba o no. América de Cali iba a intentar mantenerlo, pero no pudo hacerlo.

El futbolista, según el comunicado del 1 de julio, “continuará su proceso de recuperación con el departamento médico de la institución”. Mientras lo hace, América de Cali buscaría su continuidad. Hoy quedó claro que no fue posible.

La confirmación de Tulio Gómez sobre Héctor Quiñones

“No aceptó la propuesta que le hicimos. Lástima las lesiones. Él es uno de los mejores laterales de Colombia, el mejor”, aseguró Tulio Gómez en entrevista con América en la Red. Así quedó claro que más allá de la intención de su continuidad, Héctor Quiñones no seguirá en el plantel del Campeón de Colombia.

América de Cali intentó que siguiera. Terminado el contrato por el que llegó, buscó plantearle otro. Eran nuevas condiciones, acorde a la situación económica del club. Y ese no convenció. Del lado del futbolista no se aceptó y por eso no se dará continuidad a su estancia en el club.

Héctor Quiñones en América de Cali

Llegó al equipo a mediados de 2018 tras una temporada en Paços de Ferreira (Portugal). Empezando su ciclo en el club tuvo un esguince de rodilla. Y cuando recién empezaba a jugar, cayó lesionado de gravedad. Volvió a jugar en marzo de 2019. Tuvo continuidad hasta septiembre cuando se volvió a lastimar, sin poder regresar a la actividad hasta ahora.

En total Héctor Quiñones jugó 21 partidos con la camiseta escarlata. No hizo goles, pero sí asistencias. Es un hombre con paso por Selección Colombia y experiencia en el fútbol portugués.