Gustavo Torres: “Hay un rumor de que yo estuve en una fiesta, pero no pruebas”

Gustavo Torres fue uno de los integrantes de Atlético Nacional que dio positivo para COVID-19 en la primera ronda de pruebas que realizó la institución, como parte del protocolo de bioseguridad. Después de las informaciones que circularon acerca de supuestos actos de indisciplina, el delantero entregó su versión.

“Hay un rumor que dice que yo estuve allá, pero no hay ninguna prueba, no hay ningún elemento que compruebe que asistí o que estuve en esa fiesta. No tengo nada para agregar. Si alguien tiene alguna prueba o algo que muestre que estuve en la fiesta, que lo manifeste, que lo muestre, pero en el momento es un rumor”, afirmó.

El atacante contó que la valoración médica fue el mismo día que la de sus compañeros y aceptó que existen “ciertos antecedentes de ese tipo”, en referencia al incumplimiento de las normas. Sin embargo, reiteró que no sucedió en esta ocasión y que se enfoca en iniciar los entrenamientos individuales en la sede de Guarne.

“Al periodista que manifestó eso, que así como está diciendo algo que es complejo y está manchando mi nombre y me pone en riesgo, le exijo que saque las pruebas. Estoy tranquilo, sé que no estuve allá y no le doy mucha importancia ni trascendencia. Tenía temas que resolver, conocí los resultados en Cali e hice mi aislamiento allá”, señaló.

El vallecaucano relató que tras el segundo diagnóstico, que salió negativo, él mismo decidió comunicar que sí se contagió con el nuevo coronavirus y que se recuperó, para evitar “el morbo” y “simplemente para aclarar y no tener malos entendidos”. Además, analizó si cree que ha retribuido la confianza del director técnico Juan Carlos Osorio.

“Estoy agradecido con el profe, él es el responsable de que yo esté nuevamente en Atlético Nacional. De parte del club se ha hecho la investigación pertinente por el tema en Cali, todo se ha demostrado que es falso, no hay ninguna prueba. Se dice que es un jugador de fútbol de Antioquia, no sé, no he leído bien la noticia. Ese tipo de comentarios al profe le van a disgustar”.

Y añadió: “En lo deportivo le he cumplido. En lo disciplinario toca sentarse a hablar y aclarar puntos porque no es bueno ese tipo de comentarios que se hacen. Siempre y cuando uno tenga la conciencia tranquila y tenga en la mente que ha hecho las cosas bien, ya se demostrará que uno tiene la razón. Esperemos que yo le siga respondiendo deportivamente y a nivel personal”, declaró.

