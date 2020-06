Futbolistas de América de Cali responden a la despedida de Matías Pisano

Matías Pisano decidió publicar un mensaje de despedida al cerrar su ciclo con América de Cali. Y por esa misma vía tuvo respuestas de Juan Pablo Segovia y Duván Vergara. Ah, ¡también del popular Manotas!

Más allá de lo deportivo, los goles, el título y todo lo que dio siempre en la cancha, el paso de Matías Pisano por América de Cali deja un gran recuerdo con las bromas que protagonizó en sus redes sociales junto a Rodrigo Mesú Barona, Manotas, el utilero de América de Cali. Juntos tuvieron una relación muy amistosa y graciosa.

Leer también ▶ Matías Pisano y su despedida de América de Cali

Él fue uno de los que reaccionó a esa publicación con la que Matías Pisano se despidió de América de Cali. “HASTA PRONTO AMIGO (Carita triste)”, le escribió Manotas. Y el argentino respondió: “Te salvaste amigo. Cuídate mucho”.

Los compañeros que le respondieron públicamente a Matías Pisano

Tras esa carta con la que cerró su ciclo en América de Cali luego de un año en el equipo, aparecieron mensajes de Juan Pablo Segovia y Duván Vergara para él. Ellos dos, junto a Matías Pisano, quedaron en la historia grande del cuadro escarlata al hacer parte del equipo que ganó la Estrella 14.

Juan Pablo Segovia: “Gracias por tanto! Perdón por tan poco! Todos los éxitos siempre hermano!”, le escribió el capitán. La respuesta de Matute fue: “Gracias capi querido, se te quiere mucho”.

Duván Vergara: “Un placer mago. Éxitos en tus nuevos proyectos bendiciones Posta Que Sí”. Y el argentino respondió: “Gracias amigo, rómpela”.

Leer también ▶ Presidente de América de Cali sobre declaraciones de Matías Pisano: “Deja mucho que desear”

El inicio de la carta de Matías Pisano

“Hoy me toca cerrar una etapa que nunca voy a olvidar en mi carrera profesional y en lo humano. Por eso quería compartirles este pequeño video con un poco de lo que fue este paso increíble por América de Cali donde he conseguido muchas cosas. Llegué diciendo que iba a darlo todo para conseguir que el club vuelva a lo más alto del torneo local y del continente y hoy me despido campeón del fútbol colombiano y con el recuerdo cercano del gol en Copa Libertadores. Y así es como el América merece estar: En lo más alto de Colombia y siendo protagonista de cada torneo continental”, es lo primero que dice Matías Pisano en la carta.