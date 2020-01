Fuerte crítica de Felipe Jaramillo a directivos de Millonarios

Hace 30 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Felipe Jaramillo cambió a Millonarios por América de Cali porque nunca sintió que la dirigencia del cuadro bogotano quería su continuidad.

La afición de Millonarios terminó, en cierto modo, desilusionada con la forma en que terminaron los ciclos de Juan David Pérez y Felipe Jaramillo, ahora jugadores al servicio del América de Cali.

Ese detalle de ser fichados justamente por un equipo rival de siempre en el cuadro Embajador es el que no gustó al hincha. Pérez se marchó porque en Millonarios no se ejerció la opción de compra. El caso de Jaramillo es similar, con un agravante: Según el jugador, los dirigentes del cuadro bogotano no tuvieron la mejor actitud con su situación.

En una entrevista con RCN, Felipe Jaramillo explicó que los dirigentes nunca mostraron una posición de respaldo hacia su continuidad en Millonarios. Todo pasaba por hacer uso de la opción de compra.

“En ningún momento se mostraron interesados en que yo continuara, el único fue Gamero. Pero por parte de las directivas nunca sentí que me quisieran tener en el equipo”, afirmó el volante de marca o zaguero central, posiciones en las cuales ha sido utilizado en los amistosos de pretemporada.

En dicha entrevista también explicó que fue a mediados de diciembre cuando conoció la propuesta para ser jugador del América de Cali, club con el finalmente se arreglaron todos los detalles. Jaramillo dejó a Millonarios luego de haber disputado un total de 37 compromisos y un gol frente al Junior de Barranquilla.

