“Freddy Rincón, que man tan Bravo para jugar y parado”

Mateo Ramírez hijo de Jhon Mario Ramírez recordó las charlas con su padre y el momento en el que le contó sobre Freddy Rincón.

El hijo del fallecido futbolista Jhon Mario Ramírez habló sobre sus pláticas con su padre sobre fútbol y recordó el día que uno de los jugadores más recordados de Millonarios le comentó sobre Freddy Rincón y su gustó por el juego del ‘Coloso’ de Buenaventura.

“En su momento íbamos en el carro y lo miré y le pregunté! Pa cual ha sido el jugador en tu posición más Bravo(bueno) que has visto? ¿Y con su particular muletilla me dijo papito te digo la verdad? Freddy Eusebio Rincón Valencia, que man tan Bravo pa jugar, y parado”.

Mateo Ramírez además habló de lo que sintió al momento del enterarse de la pérdida del goleador: “Me dolió escuchar la noticia de que Freddy Eusebio Rincón había fallecido, porque me llevó a recordar todo lo que viví ese 26 de junio de 2021, un día que quisiera con mi vida que nunca hubiera llegado”.