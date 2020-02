Faustino Asprilla y su indignación porque se jugó el clásico tras muerte de hincha de América

Hace 2 horas Por Guillermo Puerto Por









Que se jugara el partido entre Deportivo Cali y América apenas horas después de conocerse la muerte de un aficionado del cuadro escarlata, generó distintas posiciones. Faustino Asprilla cree que el juego debió suspenderse.

Así lo dijo en un video que compartió en sus redes sociales: “Pensando en lo que pasó este fin de semana en el fútbol y todavía no puedo creer que el presidente (Jorge Enrique Vélez) y la Dimayor hayan permitido que se jugara un partido de fútbol, el clásico en Cali, con un hincha muerto. Eso no se ve sino en Colombia”, empezó diciendo Asprilla en el video.

Y continuó: “Se demuestra que no les importa nada, no piensan sino en la plata. La vida del ser humano no tiene valor en Colombia, vale más un p%&/ partido en Colombia que la vida de ese pobre muchacho y la familia de él. Simplemente se jugó el partido que porque no sucedió dentro de una cancha. La consciencia, hombre, Presidente. Debería renunciar a ese cargo. Eso no tiene presentación. Sientan vergüenza, ¿cómo hacen para vivir así?”.

Esas palabras del Tino Asprilla son una especie de respuesta a declaraciones que dio Jorge Enrique Vélez tras lo sucedido con el aficionado de América de Cali. “El tema no fue en el estadio, ni siquiera fue cerca al estadio. El hecho fue en Cali, el partido fue en Palmira. Es un tema de seguridad urbana, no tiene nada que ver con el fútbol”, dijo.

La indignación del Tino Asprilla

