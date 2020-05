Fabián Vargas: “Mi sueño es dirigir a América de Cali y a Boca Juniors”





Hace 7 horas Por Guillermo Puerto Por

Así lo contó el exjugador de los dos equipos, quien es técnico graduado en la ATFA y todavía piensa en esa posibilidad. Fabián Vargas se retiró recientemente del fútbol y quizá retome esos planes con América de Cali y Boca Juniors.

Fue lo que dijo en entrevista con Fox Sports Radio. Lo contó al responder si quisiera convertirse en el primer colombiano en ser director técnico de Boca Juniors, equipo en el que jugó 145 partidos, hizo 4 goles y ganó 9 títulos, incluida una Copa Intercontinental.

“Tengo que confesar que el día que empecé a estudiar, tenía 2 sueños como técnico: dirigir al América de Cali y dirigir a Boca Juniors. Esos son mis objetivos desde que empecé en las aulas. No sé por dónde voy a ir. Es una carrera que merece mucho respeto, demanda demasiado tiempo y eso me pone a dudar. Le quité 20 años de tiempo a mi familia siendo jugador. No es fácil, uno nunca está en la casa, se pierde muchísimos momentos. Ahí es donde tengo que sentarme a pensar si estoy dispuesto a seguirle robando ese tiempo preciado a mis seres queridos”, dijo Fabián Vargas.

Él actualmente se desempeña en los medios de comunicación. Hace parte del staff de ESPN en el que es panelista en algunos programas, además de tener otras dedicaciones fuera del fútbol. Fabián Vargas dejó de jugar en la temporada 2018 siendo jugador de La Equidad y dejando sin cumplir el deseo de volver a vestir la camiseta de América de Cali con la que ganó 4 títulos.

Su regreso podría ser como DT. Ya estudió para eso. “Soy técnico graduado de la ATFA. Empecé a estudiar en 2007 cuando empezaron Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo. Inicié clases con Rolfi Montenegro. Al año y medio me fui a España y lo terminé de forma virtual. Me gradué hace 7 años. Me gusta mucho la idea. Siento que todo lo que aprendí en el fútbol tengo la necesidad de transmitírselo a más jóvenes que tienen el sueño de ser profesionales y a nivel profesional. Siento que podría hacer una buena carrera, pero no sé. Llevo muy poco tiempo de retirado y todavía estoy viendo hacia qué lado tomar. Más adelante miraré qué depara el destino”.