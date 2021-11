Fabián Vargas defendió a Dudamel: “Vélez le ha hecho mucho daño a los futbolistas “

Todavía hay secuelas por el comentario que dijo Rafael Dudamel, DT del Deportivo Cali, tras la eliminación a manos de Atlético Nacional en Copa BetPlay 2021.

Tras el polémico arbitraje, ese día el estratega venezolano también criticó a los comentarios de la prensa. “Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir en tu comentario que la jugada queda a interpretación. No, las manos no se interpretan. Aumenta o no aumenta el volumen de juego, y aquí claramente está aumentando el volumen”.

Días después dijo que no generalizó: “todos los periodistas tienen todo mi cariño, admiración y respeto, solo que no se debe perder la objetividad y además yo en ningún momento generalicé”. Todo indica a que su comentario era para Carlos Antonio Vélez, quien durante todo este tiempo ha arremetido contra su trabajo en el Azucarero.

Ante esto, uno de los que defendió lo dicho por Dudamel fue Fabián Vargas, exjugador de fútbol y ahora panelista en ESPN y el Vbar Caracol que este martes habló para ‘Zona Libre de Humo Radio’.

“Por tipos como Carlos Antonio Vélez me aguanté 20 años a que mi familia le dijeran cosas, que pintaran las paredes, que mis primos se fueran a golpes por cosas que decían en la radio, entonces porque un periodista no se puede aguantar la critica”.

Y agregó que “No me meteré en la polémica de Rafael Dudamel porque está defendiendo los colores de la institución a la cual pertenece y yo entendí muy clarito a quien iba dirigido el mensaje, Carlos Antonio vélez, que le ha hecho mucho daño a futbolistas con sus mensajes”.