La Selección Colombia no ha definido a su técnico de cara al Mundial de 2026 y en las últimas horas se han conocido fuertes rumores tras la primicia que dio a conocer Carlos Antonio Vélez.

El periodista de Antena 2 dio a conocer las tres opciones que, según él, maneja la Federación Colombiana de Fútbol y allí mencionó a Matías Almeyda, actual DT del AEK Atenas y a Néstor Lorenzo, DT de Melgar de Perú que fue asiente de Pékerman en la Tricolor. Además de una tercera opción que no reveló el nombre, pero que estará en Catar 2022.

Ante esto, en ‘Saque Largo’ de Win Sports, el panelista y exjugador de fútbol, Julián Téllez, cometió un gravísimo error en vivo, en donde en medio de la polémica y debates que acostumbran a hacer, manifestó que el argentino Alejandro Sabella podía ser una opción, a lo que su compañero, Carlos Alemán le respondió: “Él ya no está con nosotros”. De inmediato Eduardo Luis dijo: “Dios mío”.

Y es que cabe recordar que Sabella falleció el 8 de diciembre del 2020 por problemas cardiológicos, razón por la que el comentario de Téllez causó comentarios en redes sociales y se viralizó en cuestión de minutos.

Alejandro Sabella murió hace dos años. Hoy lo propusieron como candidato a dirigir a Colombia. pic.twitter.com/XXW7s39Puc

— Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) May 18, 2022