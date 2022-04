El emotivo mensaje de Sebastián Rincón tras la muerte de su padre

Sebastián Rincón expresó su dolor en un mensaje el día después del fallecimiento de Freddy. Sentidas palabras para quien también es su ídolo.

Tal cual lo hizo desde el momento del fatal accidente sufrido por su padre, el atacante con presente en Barracas Central del fútbol argentino usó sus cuentas en redes sociales para comunicarse. Luego de dar algunas novedades sobre la salud de Freddy, hoy el mensaje es para despedirse de él y expresar los sentimientos que le genera el desenlace de la historia.

De Sebastián para Freddy Rincón tras su fallecimiento

“Y te me fuiste viejo. Jamás pensé que mi ídolo en algún momento se fuera a ir de mi lado tan rápido, pero bueno así es la vida y la voluntad De Dios. Aunque a veces uno no la entienda, es perfecta. Gracias Dios por darme a semejante papá que con sus virtudes y sus defectos, fue el mejor papá que me pudiste dar. Gracias por darle tanta alegría a este mundo con tu sonrisa y ni hablar del fútbol. Como te lo dije siempre TE AMO ÍDOLO MÍO❤️❤️ Vuela alto y cuídanos desde el cielo que yo acá me voy a encargar de hacer que día a día estés más orgulloso de mi te lo prometo ❤️”.