¿El adiós definitivo de Julio Comesaña a Junior de Barranquilla?

En entrevista con Central Deportiva (Argentina), Julio Comesaña contó las intenciones que tiene de cumplir su contrato actual con Junior, terminar en diciembre y cerrar así su ciclo en el club.

“Es apresurado, pero yo creo que las etapas con Junior han sido muchas. He tenido vivencias importantes. Llegar 9 veces al club, hacer cosas que le han servido a ellos y a mí, creo que está bueno ya. Después lo que vaya hacer no sé, creo que en diciembre lo de entrenador ya está bien”, declaró Julio Comesaña.

El entrenador uruguayo que ganó 4 títulos dirigiendo a Junior y que tiene el récord de veces en las que fue nombrado entrenador del club, considera que a los 72 años ya es momento de terminar con la carrera de director técnico en el club al que dirigió por primera vez en 1991.

“Tengo contrato hasta diciembre. Incluso este año no pensaba seguir en Junior. Ya en el final me hablaron para renovar el contrato, que venía la Libertadores. Es mi último año en el equipo, ya está bueno. Son muchos años y la gente también se aburre. Estamos en un mundo de cambios y muchas cosas. Hay gente que viene a construir de donde nosotros hemos construido. No nos podemos quedar en eso”, agregó.

Eso sí, también contó que no sabe si seguirá en otro equipo. Por ahora tiene pasos por Independiente Medellín, Deportivo Cali, Santa Fe, Deportes Tolima, Real Cartagena, Deportivo Pereira y Patriotas en Colombia; Danubio, Sud América y Racing en su natal Uruguay; y Guaraní en Paraguay, Unión Española en Chile y Colón de Santa Fe en Argentina.