La Superliga BetPlay llega a su momento decisivo con un duelo de alto impacto entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla. La serie se define en Bogotá, en un escenario histórico y ante un marco que promete máxima tensión, luego de una ida equilibrada en la capital del Atlántico.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 21 de enero de 2026, desde las 7:30 p.m. (hora en Colombia), en el Estadio El Campin. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido, el equipo arbitral, cómo fue el resultado de la ida, el reglamento de definición y los convocados de ambos equipos.

Superliga: Dónde ver Santa Fe vs Junior en TV y online

La definición de la Superliga BetPlay 2026 tendrá transmisión exclusiva a través de las señales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play.

Estadio y horario del partido que define al campeón de la Superliga 2026

El encuentro se disputará en el Estadio El Campín, principal escenario deportivo de Bogotá y uno de los más emblemáticos del país. Con capacidad para más de 36.000 espectadores, será el epicentro de la definición del primer título oficial del año en el fútbol colombiano. El pitazo inicial está programado para las 7:30 p.m., en horario nocturno, ideal para una final.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Jairo Mayorga (Tolima) como juez central del compromiso. Estará acompañado por:

Asistente 1: Juan García (Antioquia)

Juan García (Antioquia) Asistente 2: Jorge Sanna (Norte de Santander)

Jorge Sanna (Norte de Santander) VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

Cómo quedó el partido de ida de la Superliga entre Junior y Santa Fe

El primer capítulo de esta final se disputó la semana anterior en Barranquilla y terminó con empate 1-1. Santa Fe se puso en ventaja con anotación de Hugo Rodallega, mientras que Junior reaccionó en el segundo tiempo con gol de Teófilo Gutiérrez, dejando la serie completamente abierta para la vuelta en Bogotá. El resultado obliga a que el campeón se defina exclusivamente por lo que ocurra en El Campín.

Cómo se define el campeón de la Superliga BetPlay 2026

A diferencia de otras competiciones con formato de ida y vuelta, la Superliga BetPlay 2026 tiene un reglamento específico para la definición del título:

El equipo que gane el partido en Bogotá será campeón.

será campeón. Si el encuentro termina empatado en los 90 minutos , no se tendrá en cuenta la diferencia de goles .

, . En caso de igualdad, el campeón se definirá por tiros desde el punto penal.

Esto convierte el partido en una auténtica final única, donde cada acción puede ser determinante.

Convocados de Santa Fe para la Superliga

Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla

Defensores: Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Christian Mafla y Jhon Rentería

Mediocampistas: Jhojan Torres, Omar Fernández Frasica, Ewil Murillo, Daniel Torres, Alexis Zapata y Yilmar Velásquez.

Atacantes: Nahuel Bustos, Franco Fagúndez, Hugo Rodallega, Martín Cuesta, Luis Palacios y Edwin Mosquera.

Y los convocados de Junior para jugar en el Campín

Arqueros: Mauro Silveira y Jéfersson Martínez

Defensores: Edwin Herrera, Carlos Pérez, Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez y Jhon Navia.

Mediocampistas: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Fabián Ángel, Dilan Villarreal, Jannenson Sarmiento, Yimmi Chará, Bryan Castrillón, Cristian Barrios y Joel Canchimbo.

Atacantes: Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva.

Ficha del partido: Santa Fe vs Junior

Competición: Superliga BetPlay 2026 – partido de vuelta

Superliga BetPlay 2026 – partido de vuelta Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Miércoles 21 de enero de 2026 Hora: 7:30 p. m. (Colombia)

7:30 p. m. (Colombia) Estadio: El Campín (Bogotá)

El Campín (Bogotá) TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)

Jairo Mayorga (Tolima) VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

Bogotá será el escenario donde se conocerá al primer campeón del año en el fútbol colombiano, en una final que promete emociones hasta el último minuto.