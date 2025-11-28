Arranca la gran final del Torneo BetPlay 2025-II y enfrenta a dos equipos que hicieron méritos suficientes para disputar el título: Real Cundinamarca vs Cúcuta Deportivo. El partido de ida será un duelo cargado de tensión, ambición y un ambiente especial en la capital del país.

El compromiso se jugará el jueves 27 de noviembre de 2025, desde las 8:30 p.m. (hora en Colombia), en el estadio Metropolitano de Techo, escenario que viene siendo la casa de Real Cundinamarca y que tendrá presencia de 13 mil personas en las tribunas.

Dónde ver Real Cundinamarca vs Cúcuta Deportivo HOY: TV y plataformas online

El partido tendrá transmisión exclusiva en Colombia a través de:

Win Sports

Win+ Fútbol

Y para quienes prefieran seguirlo vía streaming, estará disponible en:

Win Play (plataforma online)

No habrá señales alternativas oficiales, por lo que estas serán las únicas opciones para ver el inicio de la gran final del Torneo BetPlay 2025-II.

Detalles de la final del Torneo BetPlay: Real Cundinamarca vs Cúcuta Deportivo

Competencia: Torneo BetPlay 2025-II – Final (ida)

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá, Colombia)

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2025

Hora: 8:30 p.m. (hora de Colombia)

Transmisión TV: Win Sports, Win+ Fútbol

Transmisión online: Win Play

Árbitro de Real Cundinamarca vs Cúcuta Deportivo y designaciones arbitrales

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó para este encuentro al vallecaucano Carlos Betancur, uno de los jueces de mayor experiencia en la categoría.

Árbitro: Carlos Betancur (Valle)

Carlos Betancur (Valle) Asistente 1: Deivy Guetio (Valle)

Deivy Guetio (Valle) Asistente 2: Jorge Narváez (Cesar)

Jorge Narváez (Cesar) VAR: Luis Trujillo (Valle)

Una terna con recorrido en partidos definitivos y que buscará garantizar un desarrollo limpio en este encuentro crucial.

Cómo llegan Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo a la final del Torneo BetPlay

Ambos clubes hicieron campañas muy sólidas en la fase semifinal, demostrando regularidad, fortaleza ofensiva y capacidad para competir bajo presión.

Real Cundinamarca: El equipo revelación del semestre, dirigido por Juan David Niño, logró imponerse en el Grupo B, sumando 13 puntos en 6 jornadas. Solo perdió un partido y consiguió 4 victorias, un registro notable para un equipo que ha sorprendido a propios y extraños con su estilo de juego disciplinado, rápido y con buena efectividad.

El equipo superó a rivales como Patriotas y Real Cartagena, a los cuales les sacó una ventaja de 6 puntos. Su seguridad defensiva y la contundencia en casa fueron factores clave para alcanzar esta final inédita en su historia reciente.

Cúcuta Deportivo: El cuadro rojinegro se impuso con autoridad en el Grupo A, también con 13 puntos en 6 partidos, gracias a 4 triunfos, un empate y una sola derrota. Cúcuta mostró solidez, experiencia y un plantel acostumbrado a pelear instancias decisivas.

Los dirigidos por el Rolo Flórez llegan con un funcionamiento consolidado, buenos momentos individuales y la motivación de acercarse al ansiado regreso a la Primera División, objetivo deportivo que se alimenta con la conquista del Torneo BetPlay.

Lo que está en juego en esta final del Torneo BetPlay

Aunque esta es apenas la ida, el resultado en Bogotá será determinante. Un triunfo puede marcar el rumbo de la serie, mientras que un empate obliga a la máxima concentración para la vuelta. Real Cundinamarca quiere aprovechar su localía, donde se hizo fuerte durante toda la fase semifinal, mientras que Cúcuta buscará pegar primero para encaminar el título en el estadio General Santander. Es un enfrentamiento entre dos equipos con números casi idénticos, lo que presagia una final pareja, intensa y con detalles que pueden marcar la diferencia.