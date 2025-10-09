El partido de ida se jugará este jueves 9 de octubre de 2025 en el estadio Palogrande de Manizales, desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia). Dos equipos históricos del fútbol colombiano se enfrentan por un lugar en las semifinales, en un cruce que promete intensidad, buen fútbol y un ambiente espectacular en las tribunas.

El Once Caldas, que atraviesa un gran momento bajo la dirección de Hernán Darío Herrera, buscará hacer respetar su casa y prolongar su racha de victorias. Enfrente estará el Atlético Nacional, vigente campeón del certamen, que llega con confianza tras dejar en el camino a rivales de segunda división y aspira a revalidar el título enfrentando ahora a un club de la máxima categoría.

Dónde ver HOY Once Caldas vs Atlético Nacional por la Copa BetPlay en TV y streaming

El partido entre Once Caldas y Atlético Nacional será transmitido de manera exclusiva por los canales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win Sports+ (canal premium).

Win Sports+ (canal premium). Online: plataforma Win Sports Online (Win Play), disponible mediante suscripción.

A través de estas señales se podrá disfrutar del encuentro en alta definición, con análisis previo, comentarios especializados y reacciones posteriores al pitazo final.

Detalles del partido de Copa en Manizales

El Palogrande, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano, será el escenario de esta primera batalla entre blancos y verdolagas. El estadio, con capacidad para más de 30 mil espectadores, espera una gran asistencia de hinchas locales que sueñan con ver nuevamente a su equipo en instancias decisivas de un torneo nacional.

Designación arbitral:

Árbitro central: José Ortiz (Norte de Santander)

Asistente 1: Víctor Wilches (Boyacá)

Asistente 2: Camilo Portela (Cundinamarca)

VAR: Never Manjarrez (Córdoba)

El uso del VAR será determinante en un encuentro que suele tener mucha intensidad y jugadas al límite, garantizando una supervisión justa en decisiones clave.

Así llega Once Caldas: en racha positiva y con confianza

El equipo dirigido por Hernán Darío “El Arriero” Herrera vive un presente alentador. Llega a esta fase tras eliminar a Patriotas en los octavos de final y previamente a Deportivo Pasto, mostrando solidez y equilibrio entre defensa y ataque. Además, suma tres victorias consecutivas en la temporada, lo que le ha permitido escalar posiciones en la Liga BetPlay.

Su última derrota fue en la Copa Sudamericana, cuando cayó de local ante Independiente del Valle, quedando fuera del certamen internacional. Desde entonces, el equipo ha mostrado una notoria evolución colectiva, liderada por hombres como Dayro Moreno, Déinner Quiñones y Robert Mejía, piezas clave en la construcción ofensiva del cuadro albo.

Atlético Nacional, el campeón defensor va por más

El Atlético Nacional llega con el rótulo de favorito, no solo por su historia sino también por ser el vigente campeón de la Copa BetPlay. En su camino hacia los cuartos, eliminó con autoridad a Cúcuta Deportivo y Deportes Quindío, mostrando su jerarquía y profundidad de plantel.

El conjunto dirigido por Diego Arias afrontará en esta fase su primer cruce ante un equipo de la Liga BetPlay, lo que representa un reto mayor. Los verdolagas acumulan tres partidos seguidos sin derrotas en todas las competencias y buscan mantener el impulso que les ha permitido estabilizar su rendimiento tras un inicio irregular.

Con referentes como David Ospina, Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Alfredo Morelos, Nacional cuenta con una base experimentada que combina experiencia internacional con talento joven. Además, el técnico Arias ha logrado recuperar la intensidad en el mediocampo y la eficacia en ataque, dos aspectos que habían sido su punto débil en el semestre anterior.

Un duelo de historia y ambición en el Palogrande

El enfrentamiento entre Once Caldas y Atlético Nacional siempre genera expectativa por la rivalidad histórica y el nivel de sus nóminas. El cuadro manizaleño intentará sacar ventaja como local, mientras que los antioqueños buscarán un resultado que les permita definir la serie con comodidad en Medellín.

Será un choque entre tradición, jerarquía y presente competitivo: una auténtica final anticipada en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.