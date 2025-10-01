La Copa BetPlay 2025 sigue avanzando y este miércoles se define una de las llaves más llamativas de los octavos de final: Once Caldas vs Deportivo Pasto. El encuentro de vuelta se disputará en el estadio Palogrande de Manizales el 1 de octubre de 2025, a partir de las 7:00 p.m. (hora en Colombia), con el equipo local en ventaja tras el partido de ida.

El conjunto blanco de Manizales llega con la tranquilidad de haber conseguido un resultado positivo en Pasto y ahora buscará sentenciar la clasificación frente a su afición. Por su parte, el cuadro nariñense necesita una remontada para seguir en la competencia, en medio de un semestre complicado tanto en el torneo local como en la Copa.

Dónde ver Once Caldas vs Deportivo Pasto hoy en vivo y exclusivo

La transmisión oficial del partido de vuelta entre Once Caldas y Deportivo Pasto será exclusivamente online a través del canal oficial en YouTube, lo que permitirá a los hinchas seguir la acción en directo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Es importante recordar que este compromiso no tendrá señal en televisión por suscripción, por lo que el streaming digital será la única opción disponible para disfrutar del choque en Manizales.

Árbitro del partido de Copa BetPlay en el estadio Palogrande

La Comisión Arbitral de la Dimayor designó a Diego Ruiz (Meta) como juez central del encuentro. Estará acompañado por Miguel Roldán (Antioquia) y Diego Ospina (Quindío) como asistentes.

Al igual que en otras fases de la Copa BetPlay, en los octavos de final no habrá sistema VAR, por lo que todas las decisiones estarán bajo la observación de la terna arbitral en campo.

Cómo quedó el partido de ida en Pasto

El primer duelo de la serie se jugó el 28 de agosto en el estadio Libertad y terminó con triunfo para Once Caldas. Los manizaleños se impusieron por 1-2 gracias a las anotaciones de Jorge Luis Cardona y Pipe Gómez. Deportivo Pasto había comenzado ganando, pero no logró sostener la ventaja y ahora deberá buscar la hazaña en condición de visitante.

Así llegan Once Caldas y Deportivo Pasto al partido de vuelta

Once Caldas: El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera atraviesa un semestre de altibajos, ya que quedó eliminado de la Conmebol Sudamericana, pero en la Copa BetPlay mantiene viva la ilusión. Además, en la Liga BetPlay viene de ganarle a Boyacá Chicó, resultado que le permitió escalar hasta la casilla 11 de la tabla.

Deportivo Pasto: Los nariñenses viven una realidad muy distinta. Se ubican en el último puesto de la clasificación en la liga, ya tuvieron un cambio de entrenador tras la salida de Camilo Ayala y llegan con la presión de revertir la serie en el Palogrande.

Convocados para Once Caldas vs Deportivo Pasto

Once Caldas

Arqueros : James Aguirre y Joan Parra.

: James Aguirre y Joan Parra. Defensores : Juan David Cuesta, Jéider Riquett, Jorge Luis Cardona, Kevin Cuesta y, Jerson Malagón.

: Juan David Cuesta, Jéider Riquett, Jorge Luis Cardona, Kevin Cuesta y, Jerson Malagón. Mediocampistas : Robert Mejía, Mateo García, Iván Rojas y Luis Francisco Sánchez.

: Robert Mejía, Mateo García, Iván Rojas y Luis Francisco Sánchez. Delanteros: Déinner Quiñones, Andrés Ibargüen, Mateo Zuleta, Felipe Gómez, Dayro Moreno, Michael Barrios y Jefry Zapata.

Deportivo Pasto