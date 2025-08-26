La Copa BetPlay 2025 entra en un punto clave con el partido de vuelta entre Real Cartagena vs Millonarios, un choque que despierta gran interés por lo que está en juego y por las novedades en los banquillos de ambos equipos. El compromiso se disputará este martes 26 de agosto de 2025 en el estadio Jaime Morón de Cartagena, desde las 8:10 p.m. (hora en Colombia).

El cuadro bogotano llega con la ventaja tras imponerse en la ida por 3-1, pero la serie sigue abierta ante un Real Cartagena que viene en alza y que está por iniciar una nueva etapa con Néstor Craviotto como entrenador. Además, Millonarios contará con el debut de Hernán Torres en su regreso al banco azul, lo que le da un matiz especial al compromiso.

Horario del partido Real Cartagena vs Millonarios por la Copa BetPlay

Real Cartagena vs Millonarios es el partido de vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay 2025. Se jugará en el estadio Jaime Morón (Cartagena) el martes 26 de agosto de 2025 a las 8:10 p.m. (hora en Colombia).

El árbitro central será David Espinosa (Antioquia), acompañado por Jorge Sanna (Norte de Santander) y Jesús Chima (Córdoba) como asistentes. Cabe recordar que esta fase del certamen no cuenta con servicio de VAR, por lo que todas las decisiones quedarán en manos del cuerpo arbitral en el campo.

Dónde ver el partido Real Cartagena vs Millonarios en TV y ONLINE

El duelo tendrá transmisión exclusiva en televisión a través de Win+ Fútbol. Además, los aficionados podrán seguirlo en vivo de manera online mediante la plataforma Win Play, disponible en dispositivos móviles, PC, tablet y Smart TV.

Recuerdo del resultado de ida de la llave entre Millonarios y Real Cartagena, Copa BetPlay

El partido de ida se jugó el 31 de julio en el estadio El Campín (Bogotá) y terminó con victoria de Millonarios 3-1. Los goles del equipo capitalino fueron obra de Luis Marimón y un doblete de David Beckham Castro, mientras que por Real Cartagena descontó Onel Acosta. Con este resultado, el equipo azul llega con ventaja, aunque los cartageneros confían en la remontada en su casa.

Así llegan Millonarios y Real Cartagena al partido

Millonarios encara este compromiso con una novedad significativa: el debut de Hernán Torres como director técnico, tras la salida de David González y la transición temporal con Carlos Giraldo. El equipo bogotano viene de vencer a Junior en la Liga BetPlay, en lo que fue apenas su segunda victoria en siete partidos del semestre, por lo que espera consolidar una mejoría en el torneo copero.

Real Cartagena, en cambio, afronta el duelo en un momento positivo. Desde su visita a Bogotá por la ida, disputó cinco encuentros y ganó los dos más recientes, mostrando señales de recuperación. El equipo también vive un cambio de proceso tras la salida de Martín Cardetti. Espera el inicio del proceso con Néstor Craviotto, quien busca darle identidad y confianza al plantel.

Convocados de Millonarios al partido en Cartagena

Para este compromiso de la Copa BetPlay, los jugadores citados por el cuerpo técnico azul son:

Arqueros: Guillermo De Amores y Diego Novoa.

Guillermo De Amores y Diego Novoa. Defensores: Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Danovis Banguero.

Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Danovis Banguero. Mediocampistas: Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.

Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro. Atacantes: Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Luis Marimón y Edwin Mosquera.

Hernán Torres dirigirá desde el banquillo y la lista de convocados mantiene la base con la que Millonarios ha competido en las últimas semanas.