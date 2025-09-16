La Copa BetPlay 2025 sigue avanzando y este martes se vivirá un partido decisivo en la capital: Millonarios vs Envigado, correspondiente al duelo de vuelta por los octavos de final. El compromiso se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, un escenario histórico que recibirá a las dos escuadras en busca del pase a la siguiente fase del certamen.

El encuentro está programado para el martes 16 de septiembre a las 8:10 p.m. (hora en Colombia). Se espera un gran marco de público y un ambiente cargado de expectativa, ya que Millonarios buscará revertir la mínima desventaja con la que llega tras la ida, mientras Envigado quiere dar la sorpresa y dejar en el camino a uno de los clubes más tradicionales del país.

Dónde ver Millonarios vs Envigado en TV y online, Copa BetPlay

El duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay tendrá transmisión exclusiva en los siguientes canales y plataformas:

TV : Win Sports y Win+ Fútbol.

: Win Sports y Win+ Fútbol. Online: Win Play, la plataforma oficial de Win Sports.

De esta manera, los aficionados podrán seguir en directo todas las emociones de un partido que promete intensidad y dramatismo en Bogotá.

Árbitro del partido Millonarios vs Envigado en el Campín

El compromiso será dirigido por el árbitro Álvaro Meléndez (Magdalena), acompañado por los asistentes David Fuentes (Cesar) y Wilson Ortiz (Norte). Vale la pena recordar que en esta ronda de la Copa BetPlay no se cuenta con el servicio de VAR, por lo que las decisiones en el campo dependerán exclusivamente del cuerpo arbitral designado.

Cómo quedó el partido de ida entre Envigado y Millonarios

El enfrentamiento de ida se disputó el pasado 3 de marzo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. Aquel compromiso terminó 1-0 a favor del equipo local, con gol de Tomás Soto, lo que dejó al conjunto antioqueño con una ligera ventaja en la serie. Millonarios llega a este duelo obligado a ganar para darle la vuelta al marcador y sellar su clasificación a los cuartos de final.

Así llegan Millonarios y Envigado al partido de vuelta de los octavos de la Copa BetPlay

Millonarios: el cuadro azul superó en la fase previa a Real Cartagena. Ganó como local, perdió como visitante y logró la clasificación gracias a un penalti en los minutos finales anotado por Danovis Banguero en Cartagena. Ahora, con Hernán Torres como nuevo entrenador, el equipo busca estabilidad. Sin embargo, su más reciente presentación en la Liga BetPlay terminó en goleada en contra ante Alianza (3-0), lo que aumenta la presión para este duelo de Copa.

Envigado: el conjunto antioqueño llega tras una participación sólida en fases anteriores de la Copa BetPlay, donde enfrentó a Orsomarso, Alianza, Barranquilla y Águilas Doradas, completando un invicto con 3 victorias y 1 empate. No obstante, su realidad en la Liga es distinta: acumula cinco jornadas sin ganar y está ubicado en posiciones de descenso. La clasificación a cuartos de final representaría un impulso vital para su temporada.

Convocados de Millonarios para el partido ante Envigado

Estos son los jugadores elegidos por Hernán Torres para el duelo en El Campín:

Arqueros : Diego Novoa e Iván Arboleda.

: Diego Novoa e Iván Arboleda. Defensores : Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Helibelton Palacios, Jorge Arias y Nicolás Giraldo.

: Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Helibelton Palacios, Jorge Arias y Nicolás Giraldo. Mediocampistas : Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Bruno Sávio, Brayan Cuero, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo.

: Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Bruno Sávio, Brayan Cuero, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo. Delanteros: Beckham Castro, Leonardo Castro, Luis Marimón, Sebastián Mosquera, Cristian Cañozales y Jorge Cabezas Hurtado.

El plantel cuenta con variantes importantes en ataque y la obligación de marcar diferencia en casa para superar la serie.