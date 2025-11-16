La fase semifinal del Torneo BetPlay 2025 continúa con emociones intensas, y este domingo 16 de noviembre se vivirá un nuevo capítulo con el partido Real Cundinamarca vs Real Cartagena, correspondiente a la Fecha 4 de los cuadrangulares. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, a partir de las 7:30 p.m. (hora de Colombia).

Será un duelo crucial para ambos equipos: Real Cundinamarca busca dar un paso definitivo hacia la final del torneo y mantener su invicto, mientras que Real Cartagena necesita ganar para no quedar eliminado de manera anticipada. Con un grupo parejo y en plena definición, el compromiso promete alta intensidad desde el primer minuto.

Dónde ver Real Cundinamarca vs Real Cartagena EN VIVO y ONLINE

El partido Real Cundinamarca vs Real Cartagena tendrá transmisión exclusiva por Win Sports y Win+ Fútbol, tanto en señal de televisión como en su versión HD. Para quienes deseen seguirlo desde dispositivos móviles o computadores, estará disponible online a través de la plataforma Win Play, con señal en directo para todo el país.

Detalles del partido:

Competencia: Torneo BetPlay 2025 – Cuadrangulares semifinales

Torneo BetPlay 2025 – Cuadrangulares semifinales Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Domingo 16 de noviembre de 2025 Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia)

7:30 p.m. (hora de Colombia) Estadio: Metropolitano de Techo, Bogotá

Metropolitano de Techo, Bogotá Transmisión TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Transmisión online: Win Play

El encuentro será dirigido por el árbitro Jhon Ospina (Quindío), acompañado por los asistentes Juan Arbeláez (Risaralda) y Kevin Santos (Santander). En el VAR estará María Daza (Norte de Santander), quien tendrá la responsabilidad de revisar las acciones decisivas del juego.

Real Cundinamarca, líder del grupo y con paso firme hacia la final

El conjunto de Real Cundinamarca llega al compromiso como líder del grupo con 7 puntos en 3 jornadas, producto de dos victorias y un empate. Su campaña ha sido sólida y demuestra por qué fue una de las sorpresas positivas del Torneo BetPlay 2025.

En las primeras dos fechas venció a Patriotas (1-0) en casa y a Boca Juniors (0-1) como visitante, mientras que en la tercera igualó 1-1 en Cartagena, resultado que lo mantiene invicto. Ahora, con el apoyo de su afición en Bogotá, intentará consolidar su liderato y acercarse a la gran final del campeonato de ascenso.

Real Cartagena, obligado a ganar para mantener la esperanza

Por su parte, Real Cartagena atraviesa un momento complejo en los cuadrangulares. El equipo heroico apenas suma 3 puntos en 3 partidos y ocupa el último lugar del grupo. Su rendimiento no ha sido el esperado, especialmente en la definición, y necesita sumar de a tres para seguir con opciones de llegar a la final.

En su último encuentro, empató en casa ante Real Cundinamarca, en un juego en el que generó múltiples oportunidades pero no logró concretar. Ahora tendrá la presión de revertir la situación como visitante y evitar que el líder amplíe su ventaja en la tabla.

Un duelo decisivo rumbo a la final del Torneo BetPlay

El partido entre Real Cundinamarca y Real Cartagena no solo define posiciones en el grupo, sino que puede marcar el destino de ambos en el torneo. Una victoria del conjunto cundinamarqués lo dejaría muy cerca de la gran final, mientras que un triunfo cartagenero reabriría la pelea por la clasificación.

Con el atractivo adicional de enfrentarse en el Metropolitano de Techo, el duelo promete intensidad, buen fútbol y emociones hasta el final. El balón rodará a las 7:30 p.m., con transmisión por Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play, en un compromiso clave por el sueño del ascenso a la Liga BetPlay 2026.