La Copa BetPlay 2025 continúa su curso con uno de los duelos más esperados de los octavos de final: América de Cali vs Atlético Bucaramanga. El compromiso de vuelta definirá al clasificado a los cuartos de final y tendrá lugar este miércoles 3 de septiembre a las 5:15 p.m. (hora en Colombia) en el estadio Pascual Guerrero.

La llave llega en un momento de cambios importantes para el cuadro escarlata, que afrontará este partido con un nuevo entrenador encargado y la posibilidad de estrenar refuerzos, mientras que Bucaramanga viaja con la ventaja obtenida en el primer choque. Un partido que promete tensión, emociones y un ambiente cargado en Cali.

Dónde ver América de Cali vs Atlético Bucaramanga en TV y online, Copa BetPlay

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa BetPlay 2025 contará con transmisión exclusiva en TV a través de Win+ Fútbol. Para quienes prefieran seguirlo en dispositivos móviles, computadores o Smart TV, estará disponible en la señal online de Win Play, la plataforma oficial de Win Sports.

Detalles del partido y escenario para América de Cali vs Bucaramanga

El partido se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, uno de los escenarios más tradicionales del fútbol colombiano y que espera un marco vibrante de hinchas apoyando al cuadro escarlata.

El árbitro del compromiso será Álvaro Meléndez (Magdalena), acompañado por Juan Holguín (Bogotá) y Jhon Aguilar (Risaralda) como asistentes. Es importante destacar que en esta fase de la Copa BetPlay no se cuenta con el servicio de VAR, por lo que las decisiones arbitrales recaerán exclusivamente en lo que se observe en cancha.

Cómo quedó el partido de ida entre América de Cali y Atlético Bucaramanga de la Copa BetPlay

La serie llega con ventaja para Atlético Bucaramanga, que se impuso en el partido de ida disputado en el estadio Américo Montanini. Allí, el equipo dirigido por Leonel Álvarez logró la victoria 1-0 gracias al gol de Luciano Pons.

Ese resultado le da al cuadro leopardo la posibilidad de clasificar con un empate en Cali, mientras que América de Cali está obligado a ganar por una diferencia mínima de dos goles para avanzar en los 90 minutos o forzar la definición desde el punto penal en caso de igualdad en el marcador global.

Convocados de América de Cali para el partido de octavos de final de la Copa BetPlay

El DT interino Álex Escobar presentó la lista de jugadores con los que afrontará este decisivo compromiso:

Arqueros: Joel Graterol y Jorge Soto.

Joel Graterol y Jorge Soto. Defensores: Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Yerson Candelo.

Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina, Jean Pestaña y Yerson Candelo. Mediocampistas: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, Andrés Tello, Luis Alejandro Paz y Sebastián Navarro.

Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, Andrés Tello, Luis Alejandro Paz y Sebastián Navarro. Delanteros: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Jan Franc Lucumí, Kevin Angulo, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

Será una nómina con varias novedades respecto al juego de ida, en la que destacan la inclusión de futbolistas con experiencia como Andrés Tello y Andrés Felipe Roa, inscritos en la ventana de agentes libres.

Noticias de América de Cali para el partido

El duelo contra Bucaramanga será especial para América de Cali, ya que marca el inicio de una nueva etapa tras la salida de Gabriel Raimondi como entrenador. En su reemplazo estará Álex Escobar, histórico referente escarlata, quien asumirá como técnico encargado para este encuentro.

El equipo caleño atraviesa un semestre complejo, pero la Copa BetPlay aparece como una gran oportunidad de reencuentro con la victoria y de avanzar en un torneo que se ha convertido en uno de sus objetivos principales. La posible presencia de Andrés Tello y Andrés Felipe Roa, dos refuerzos con pasado en la élite del fútbol nacional, genera expectativa en la afición, que espera un cambio de rumbo.

Por su parte, Bucaramanga llega con confianza tras la victoria en la ida y con la motivación de seguir sorprendiendo en el certamen. Su fortaleza defensiva y la contundencia de Luciano Pons lo convierten en un rival difícil de superar.

El duelo en el Pascual Guerrero no solo definirá al clasificado, sino que también servirá como termómetro del momento actual de los dos equipos, en especial de un América de Cali que necesita mostrar carácter y reacción en un semestre lleno de desafíos.