La Copa BetPlay 2025 entra en su fase de octavos de final y uno de los duelos más atractivos lo protagonizan América de Cali y Atlético Bucaramanga. El partido de ida se jugará este miércoles 27 de agosto desde las 6:30 p.m. en Colombia, con transmisión exclusiva en WIN Sports y Win+ Fútbol, además de la señal online de Win Play.

Será un compromiso cargado de expectativa: el América llega golpeado tras su eliminación en la Conmebol Sudamericana y con la necesidad de recuperar confianza, mientras que Bucaramanga atraviesa un momento positivo en la Liga BetPlay y busca consolidar su buen presente también en la Copa.

Dónde ver América de Cali vs Atlético Bucaramanga en TV y online

El partido de ida entre América de Cali y Atlético Bucaramanga por los octavos de final de la Copa BetPlay podrá seguirse de la siguiente manera:

Televisión en Colombia: transmisión en vivo por WIN Sports y Win+ Fútbol .

transmisión en vivo por y . Streaming online: la opción estará disponible exclusivamente a través de Win Play, la plataforma digital del canal oficial.

Este será el único medio oficial para ver el encuentro, por lo que se recomienda acceder con tiempo para no perderse ningún detalle.

Dónde se juega el partido de América de Cali en Copa BetPlay

El encuentro se disputará en el estadio Américo Montanini, ubicado en Bucaramanga. El escenario, con capacidad para más de 25 mil espectadores, será la sede donde el equipo local buscará tomar ventaja en la llave.

El árbitro designado es Jairo Mayorga (Tolima), acompañado por los asistentes John Reyes (Antioquia) y Diego Moscoso (Bogotá). Es importante resaltar que en esta fase de la Copa BetPlay no habrá servicio de VAR, lo que le da mayor relevancia a las decisiones arbitrales.

Cómo llegan América de Cali y Atlético Bucaramanga al partido

América de Cali accedió a los octavos de final tras superar a Tigres en la fase previa, ganando ambos partidos de la llave. Sin embargo, el presente del cuadro escarlata no es el mejor. Fue eliminado de la Conmebol Sudamericana al caer frente a Fluminense y en la Liga BetPlay arrastra una racha negativa de 5 partidos sin ganar, incluyendo un reciente empate como local frente a Atlético Nacional. El equipo dirigido por Gabriel Raimondi afronta este duelo con la necesidad de recuperar confianza y con la presión de dar un paso firme en la Copa, un torneo que puede convertirse en su salvavidas de la temporada.

Por su parte, Atlético Bucaramanga vive un presente más alentador. Llega de golear a Águilas Doradas (4-0) en la Liga BetPlay y suma 3 victorias en sus últimos 4 partidos oficiales. Aunque también fue eliminado de la Sudamericana —cayendo en la ronda anterior ante Atlético Mineiro—, el equipo dirigido por Leonel Álvarez ha mostrado regularidad y fortaleza en casa, donde buscará sacar ventaja en esta serie.

Convocados de América de Cali al partido en Bucaramanga

El DT Gabriel Raimondi definió la lista de jugadores para afrontar este partido:

Arqueros: Joel Graterol y Santiago Silva.

Joel Graterol y Santiago Silva. Defensores: Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Brayan Correa, Jean Pestaña, Manuel Caicedo, Ómar Bertel y Yerson Candelo.

Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Brayan Correa, Jean Pestaña, Manuel Caicedo, Ómar Bertel y Yerson Candelo. Mediocampistas: Josen Escobar, Rafael Carrascal, José Cavadía, Joel Romero y Kénner González.

Josen Escobar, Rafael Carrascal, José Cavadía, Joel Romero y Kénner González. Delanteros: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Jhon Murillo, Rodrigo Holgado y Yojan Garcés.

Con esta nómina, América buscará hacer frente a un Bucaramanga motivado y con la ventaja de abrir la serie en condición de local.