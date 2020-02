Daniel Torres todavía se siente “en deuda” con Atlético Nacional

Hace 38 mins Por Editor Por









El paso de Daniel Torres por Atlético Nacional fue corto y poco memorable: el volante actuó en el Verde en el 2011-II, mas no se consolidó debido a los problemas con el alcohol que él mismo reconoció y por eso regresó a la temporada siguiente a Independiente Santa Fe.

El mediocampista, que actualmente milita en el Real Zaragoza (España), fue invitado a ‘El Alargue’. En ese programa de Caracol Radio, el jugador aceptó que después de varios años aún cree que le faltó aportar mucho más en el Rey de Copas.

“Soy hincha de Santa Fe, como siempre lo he manifestado, pero también tengo un gran agradecimiento con (Deportivo Independiente) Medellín por la oportunidad que me dio y el cariño de toda su hinchada (…) Aunque no fue mucho el tiempo y tampoco fue muy bueno, de alguna manera me siento en deuda con ellos (Nacional) de poder retribuir aquella confianza que me dieron en su momento”, declaró.

Escuche a continuación la entrevista de Daniel Torres: