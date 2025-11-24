El segundo cupo de ascenso a la Liga BetPlay 2026 está en juego y todo se resolverá entre Cúcuta Deportivo, Real Cundinamarca y Patriotas. Con la final del Torneo BetPlay II ya definida entre los dos primeros, ahora el ascenso depende no solo del campeón, sino también de los puntos obtenidos en la serie y la ubicación en la tabla de reclasificación.

Jaguares de Córdoba, campeón del primer semestre, ya aseguró su regreso a la Primera División y se hizo inalcanzable en la reclasificación. Así que el segundo boleto se definirá con más de un escenario sobre la mesa. Aquí explicamos cómo se resolverá este último cupo a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Final del Torneo BetPlay II: Real Cundinamarca vs Cúcuta Deportivo

Tras concluir los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2025-II, se confirmó la gran final del semestre: Real Cundinamarca se enfrentará a Cúcuta Deportivo en una serie de ida y vuelta. El equipo de Cundinamarca iniciará como local en el estadio Metropolitano de Techo, mientras que la vuelta se jugará en el General Santander, casa del conjunto motilón.

Este cruce definirá al campeón del segundo semestre, pero no necesariamente al ascendido directo. Todo dependerá de cómo se den los resultados en los 180 minutos y quién tenga ventaja en la reclasificación al término de la serie.

Escenario 1: Cúcuta Deportivo asciende de forma directa

El camino directo al ascenso es para Cúcuta Deportivo. Si el conjunto rojinegro gana al menos uno de los dos partidos de la final, automáticamente obtendrá el segundo ascenso a la Liga BetPlay 2026. Esto se debe a que se haría insuperable en la tabla de reclasificación.

Escenario 2: Cúcuta gana por penales tras dos empates

Si ambos partidos de la final terminan empatados y Cúcuta gana en los penaltis, no se le contará ninguna victoria en los 180 minutos. En ese caso, no se considerará como ascenso directo y deberá disputar un repechaje. Su rival sería Patriotas, segundo en la tabla de reclasificación. Este partido único definiría quién se queda con el segundo ascenso del año.

Escenario 3: Real Cundinamarca es campeón del semestre

Si el equipo bogotano se corona campeón ganando al menos un partido o por penales, no ascenderá automáticamente. En este caso también se aplicará el criterio de la reclasificación, ya que Real Cundinamarca no lidera esa tabla.

Por lo tanto, deberá disputar un repechaje contra el segundo en la reclasificación, que dependerá del puntaje que Cúcuta logre en la final:

Si Cúcuta logra 3 o más puntos en la final (es decir, gana un partido), quedará segundo en reclasificación y será el rival de Real Cundinamarca en el repechaje.

en la final (es decir, gana un partido), quedará y será el rival de Real Cundinamarca en el repechaje. Si Cúcuta hace menos de 3 puntos, Patriotas quedará como segundo y será el que juegue el repechaje.

Patriotas: a la expectativa del repechaje

El equipo boyacense ya está eliminado del Torneo BetPlay II, pero su campaña constante durante el año lo dejó bien posicionado en la tabla de reclasificación. En estos momentos es el segundo mejor equipo no ascendido, por lo que entrará en acción si:

Cúcuta gana la final sin triunfos (empates + penales).

Real Cundinamarca se corona campeón y Cúcuta no alcanza 3 puntos.

En cualquiera de estos dos escenarios, Patriotas tendrá la oportunidad de pelear el repechaje y buscar el regreso a la máxima categoría.

Jaguares de Córdoba: primer ascendido y fuera de la ecuación

Cabe recordar que Jaguares ya ascendió al ser el campeón del Torneo BetPlay I 2025 y también el líder absoluto de la reclasificación. Su lugar en la Liga BetPlay 2026 está asegurado desde hace varias semanas y no influye en los actuales escenarios.

La final Real Cundinamarca vs Cúcuta Deportivo será clave para definir el ascenso directo y el posible repechaje. Con tres equipos involucrados y múltiples combinaciones posibles, el cierre del año en el Torneo BetPlay promete emociones fuertes hasta el último minuto.