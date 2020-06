Caso Tecla Farías: El giro que daría la denuncia, según la abogada de la denunciante

Versión del Diario Olé, 4 días después de que se conociera la denuncia de Nadia al Tecla Farías por una presunta agresión. El caso se terminaría ya que la denunciante desistiría de continuarlo.

Isabel Caraballo es la abogada de Nadia. Y ella, según el Diario Olé, aseguró que la propia familia de la joven es quien la presiona, ya que “no saben que es trabajadora sexual”. En caso de hacerlo, el tema judicial daría un giro total ya que todo lo demandado sería retirado.

“El miércoles Nadia tenía que ir a La Plata por una indagatoria donde íbamos a presentar mi propuesta como abogada y no se presentó. La llamé y no me dio señales de vida”, explicó Caraballo. La idea de la abogada era llevar el caso a un intento de homicidio por parte del Tecla Farías. Por ahora todo está en violencia de género.

“La última vez que hablamos me dijo que no quería que se hiciera más mediático esto porque su figura no quedaba bien parada y que su familia estaba detrás de esa decisión”. Así que por ahora está la posibilidad de dar todo por terminado. Nadia desistiría de lo que ya inició y que, públicamente hablando para Crónica TV, calificó fuertemente: “El Tecla Farías me quiso matar”, dijo.

Mientras todo se toma tal decisión o no, todo sigue siendo materia de investigación. Hay versiones encontradas. El Tecla Farías la acusa a ella de agresión y de romper cosas en el lugar en el que se encontraron. Si es que ahora se desiste de la demanda, al exfutbolista de América de Cali le quedaría la acusación del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta por violación de la cuarentena. El tema continúa.

La versión de la abogada de la denunciante (Canal de la Ciudad)