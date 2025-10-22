Viviremos una noche de fútbol intensa y con sabor a definición. Atlético Nacional y Once Caldas prometen un juego abierto, con ritmo y goles, en el choque de vuelta por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025. El Verdolaga parte con ventaja tras imponerse 0-1 en Manizales y buscará sellar su paso a semifinales frente a su público en el Atanasio Girardot, mientras que el Blanco Blanco llega decidido a revertir la serie y mantener viva la ilusión.

Nacional vs Once Caldas: Dónde Ver HOY EN VIVO Copa BetPlay

Partido: Atlético Nacional vs Once Caldas

Atlético Nacional vs Once Caldas Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025

Miércoles 22 de octubre de 2025 Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Evento: Copa BetPlay Dimayor – Cuartos de Final (Revancha)

Copa BetPlay Dimayor – Cuartos de Final (Revancha) Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Diego Ulloa Angulo

Diego Ulloa Angulo Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Atlético Nacional busca cerrar su clasificación en casa

El conjunto verdolaga llega con confianza tras su triunfo en la ida con gol de Edwin Cardona desde el punto penal. Además, atraviesa un buen momento en la Liga BetPlay, donde suma tres jornadas sin derrota y ya acaricia su clasificación a los cuadrangulares.

Para este partido, Diego Arias contará con la mayoría de sus titulares y podría incluir a jóvenes figuras que regresan del Mundial Sub-20, como Simón García, Luis Landázuri y Elkin Rivero. El objetivo es claro: asegurar el pase a semifinales con un juego vistoso ante su gente.

Once Caldas por la remontada y salvar el semestre

El panorama para Once Caldas no es el mejor. El equipo de Hernán Darío Herrera viene golpeado tras su eliminación de la Copa Sudamericana y la desventaja en esta serie de Copa. Además, en la Liga BetPlay su clasificación pende de un hilo, por lo que el duelo en Medellín puede marcar su destino.

La ausencia de Dayro Moreno, apartado por indisciplina, ha pesado en el ataque del equipo, que deberá reinventarse para intentar igualar la serie. El conjunto manizaleño necesita ganar por al menos un gol para forzar los penales y mantener vivas sus opciones.

Nacional vs Once Caldas: posibles alineaciones

Atlético Nacional:

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Elkin Rivero, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento; Dairon Asprilla.

Entrenador: Diego Arias.

Once Caldas:

Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía, Iván Rojas, Mateo Zuleta; Michael Barrios y Jefry Zapata.

Entrenador: Hernán Darío Herrera.