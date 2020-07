Atlético Nacional despidió a Daniel Muñoz: “Buen viaje, capitán”

Atlético Nacional y KRC Genk acordaron el traspaso de Daniel Muñoz y se concretará cuando el defensor arribe a Bélgica y presente los exámenes médicos. Después de varias semanas a la expectativa, el lateral por fin se desplazó a Europa para sellar su fichaje.

“Ya llevaba bastantico tiempo esperando el permiso. Gracias a Dios se da la oportunidad. Tengo el privilegio de poder viajar acompañado de estas figuras del deporte mundial y colombiano, como son los ciclistas y los atletas”, afirmó el jugador antes de partir.

La restricción en el tránsito internacional a causa de la emergencia del COVID-19 retrasó los planes del zaguero, de quien se aseguró que no integraría el ‘vuelo del deporte’ del domingo por falta de visa, pero sí recibió el documento para salir del país.

“Estoy muy contento, un poco ansioso de poder llegar y empezar a trabajar porque no ha sido fácil toda esta cuarentena en casa. Para mí es muy satisfactorio saber que tengo el permiso y que me voy a poner a las órdenes de mi equipo para empezar a competir”, manifestó.

Y agregó: “El entrenador (Hannes Wolf) me llamó y me dijo que quería contar conmigo; eso ya es un punto a favor. Saber también que hay dos colombianos es algo que me llenó de seguridad, porque ya conocen la liga, la ciudad y el país. No voy a llegar, por decirlo así, solo”, señaló en referencia a sus compatriotas Carlos Cuesta y John Janer Lucumí.

