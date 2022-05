Así va la tabla del descenso en el fútbol colombiano

La Liga BetPlay está a punto de terminar en su fase de todos contra todos en el primer semestre y hay equipos que miran la tabla del descenso de reojo.

El primer torneo del año ya tiene cinco clasificados a los cuadrangulares y se espera por otros tres para iniciar la fase final de la Liga BetPlay. Así como varios equipos están peleando por ingresar al selecto grupo de ocho, hay otros que esperan sumar puntos en los dos juegos que restan, para seguir luchando por no descender.

Dos equipos que están fuertemente implicados en este tema, son Unión Magdalena recién ascendido y Cortuluá que a pesar de tener al goleador del campeonato, no ha logrado realizar una gran campaña.

Otros equipos que están cerca de las últimas posiciones son Patriotas, Alianza Petrolera, Jaguares y clubes históricos como el Once Caldas, Pereira y Pasto.

Tabla del descenso

20. Unión Magdalena (10 puntos)

19. Cortuluá (16 puntos)

18. Patriotas (69 puntos)

17. Alianza Petrolera (82 puntos)

16. Jaguares de Córdoba (90 puntos)

15. Once Caldas (91 puntos)

14. Deportivo Pereira (91 puntos)

13. Deportivo Pasto (92 puntos)

Próximos partidos

Fecha 19

Unión Magdalena vs. La Equidad

Cortuluá vs, Junior

Bucaramanga vs. Patriotas

Alianza Petrolera vs. Once Caldas

Jaguares de Córdoba vs. Medellín

Nacional vs. Deportivo Pereira

Deportivo Pasto vs. América

Fecha 20

América vs. Unión Magdalena

Patriotas vs. Cali

Once Caldas vs. Santa Fe

Águilas Doradas vs. Cortuluá

Junior vs. Jaguares

Medellín vs. Pasto

Deportivo Pereira vs. Bucaramanga