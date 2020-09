Duván Vergara: “Siempre doy todo por América de Cali”

Es tal el compromiso de Duván Vergara con América de Cali que ningún dolor puede sacarlo. Llegó golpeado del partido en Brasil e insistió en estar contra Atlético Bucaramanga. Estuvo y fue determinante con un gol.

Quiere estar siempre. Lo ha dicho en más de una ocasión. Los colores de América de Cali lo enamoraron. Es el equipo por el que lo está dando todo y así piensa seguir. Lo dejó clarísimo en la rueda de prensa posterior al partido ante Atlético Bucaramanga en el que aprovechó una asistencia de Carlos Sierra para anotar.

Tercer gol para él en los 4 partidos que lleva el equipo escarlata tras la reanudación. Está en un nivel impresionante que lo lleva a querer estar siempre. No importan los golpes o dolores. Su idea es seguir dando todo lo que tiene en el equipo que apostó por él y en el que ya alcanzó el éxito.

Duván Vergara: “Como sea juego, tengo que estar muy mal para no jugar”

Esa fue una de las frases que dejó tras el partido ante Atlético Bucaramanga. “Ante Internacional terminé con un golpe en el tobillo pero le dije al profe que quería jugar hoy. Necesito esa continuidad después de tantos meses sin jugar”, aseguró el atacante que quiere estar siempre.

Y agregó: “Volví como si estuviera comenzando, me siento bien. A estas alturas y en estas competencias internacionales a uno no le puede doler nada. Como sea juego, tengo que estar muy mal para no estar. Siempre doy todo por América de Cali”, concluyó Duván Vergara.

DT de América de Cali: “Ojalá pueda tener en un futuro una oportunidad en la Selección Colombia”

Juan Cruz Real se refirió al presente de Duván Vergara, el futbolista que con él al mando lleva 3 goles en 4 partidos. Es uno de sus referentes y con él tiene un reto personal de hacer lo posible, deportivamente hablando, para que el futbolista llame la atención del DT de la Selección Colombia.

“Duván Vergara ha tenido muy buenos partidos. Ojalá pueda tener en un futuro una oportunidad en la Selección Colombia“. Nada más que eso. En silencio el DT está comprometido en trabajar con él y con Rafael Carrascal para que se les pueda dar esa oportunidad.