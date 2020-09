Pasará a ser nuevamente titular y referente en el ataque de América de Cali. Adrián Ramos será una de las piezas vitales en el equipo de Juan Cruz Real, situación que asume con humildad y tranquilidad.

Incluso se habla de la posibilidad de que asuma la capitanía de la escuadra. Hasta ahora el capitán de América de Cali ha sido Juan Pablo Segovia y eso podría cambiar con la presencia de Adrián Ramos, ya recuperado de la lesión que lo sacó de los últimos partidos previos a la pandemia.

Desde su regreso del fútbol español, Adrián Ramos jugó 5 partidos de Liga como titular. Todavía no anotó. Sí lo hizo en la pretemporada en el Torneo ESPN. Va por su primer gol oficial que podría ser en la Superliga ante Junior de Barranquilla. Previo a esos duelos el atacante habló para Win Sports y dio las razones por las que cree no ser ídolo.

Adrián Ramos: “No me considero ídolo de América de Cali”

“Disfruto de estar en América de Cali y me da alegría saber que el hincha me tiene cariño. No me considero un ídolo porque América ha sido una institución que ha tenido grandes jugadores que han hecho mucho mérito para serlo. Yo fui referente del título del 2008, la gente se identificó conmigo por ser canterano y solamente tengo palabras de agradecimiento”, dijo.

Adrián Ramos ganó el primer título de su carrera en aquel 2008 con 22 años. Ahora con 34 va por el quinto y el que sería el segundo con la camiseta de América de Cali. Después de 3 coronaciones en Alemania (2 ligas de ascenso con Hertha Berlín y una Supercopa con Borussia Dortmund), se alista para disputar la Superliga.

“Nos ilusiona la Superliga, es un título que América de Cali no tiene”

Así que en el primer año de su regreso a Colombia podría ganar un nuevo título. Jugará por eso para acrecentar su leyenda con la institución. Él no se considera ídolo. Para muchos hinchas sí lo es. Ahora el anhelo es verlo en busca de otra coronación para el equipo.

“Estoy contento porque después de tanta espera volveremos a competir. Es nuestro trabajo y pasión. Ojalá que todo empiece bien. Hay mucha expectativa por jugar, porque es la Superliga y es un título que no tiene el club. Nos ilusiona y queremos hacer un buen papel para obtenerlo”, concluyó el goleador.