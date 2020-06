¿Alexandre Guimaraes volvería a dirigir a América de Cali?

Acaba de salir del equipo y no por malos resultados. Hubo una situación económica que separó los caminos de América de Cali y Alexandre Guimaraes. ¿En algún momento podrán volver a juntarse? Se lo consultaron al DT en entrevista en Caracol Radio.

Fue en el programa El Alargue en el que le hicieron tal consulta. El DT brasilero atendió a la prensa colombiana luego de confirmarse su desvinculación de América de Cali tras un año de contrato en el que tuvo exitosos resultados, ganando la Estrella 14 para el equipo, por ejemplo.

La pregunta fue clara: ¿usted volvería a dirigir al América de Cali? La respuesta del DT no tuvo esa misma claridad. En primera instancia solo respondió: “Tengo que volver a Cali”. Y tras el silencio, hubo insistencia en la pregunta. ¿Volvería a dirigir al América sí o no? Ahí Alexandre Guimaraes dijo: “El fútbol da muchas vueltas, muchas vueltas”. Y punto, tema cerrado.

¿Y dirigiría en el fútbol colombiano?

Eso fue lo próximo que le consultaron al entrenador que en su primer semestre en el país se coronó campeón con América de Cali. Estaba iniciando su segundo reto, tenía al equipo metido entre los 8 mientras competía también en la Copa Libertadores con un triunfo importante jugando ante Universidad Católica en Chile.

Así que la respuesta a ese interrogante fue: “El mercado quedó abierto por lo que hicimos. Esperemos qué puede pasar en un futuro cercano”, dijo. Está claro que el nombre de Alexandre Guimaraes es de gran respeto y en el fútbol colombiano dejó una muy agradable impresión.

“Se hizo todo lo que se pudo de nuestra parte para seguir en América de Cali”

Esa fue otra de las afirmaciones de Alexandre Guimaraes. Su intención era continuar el proceso exitoso con el equipo escarlata. Tenía toda la intención y no se pudo. “Agradecí, no le tengo rencor a nadie. Eso es lo que me interesa. No soy de mirar para atrás, ahora solo estoy viendo para adelante”, aseguró.

Y agregó: “Es una situación que no quería que pasase porque estaba muy a gusto, pero yo no soy el que tengo que tomar estas decisiones. Mis decisiones como entrenador era hacer lo que hice: poner a América de Cali en lo más alto del fútbol colombiano. Estoy muy tranquilo”.