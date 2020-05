Alexandre Guimaraes tiene contrato suspendido y ya cree no ser el DT de América de Cali





Hace 3 horas Por Guillermo Puerto Por

Importante revelación hizo el DT que le dio la Estrella 14 a América de Cali. ¡Desde el 14 de mayo tiene su contrato suspendido! Alexandre Guimaraes habló en Antena 2 (RCN Radio) dando declaraciones sorpresivas para la afición escarlata.

“Si tengo mi contrato suspendido, creo que no soy el técnico del América de Cali”, es algo de lo más importante que contó. Es toda una sorpresa y se debe a la situación económica que afronta el Campeón de Colombia debido a la pausa en la Liga y la Copa Libertadores.

Alexandre Guimaraes está en Costa Rica pasando la cuarentena. Allí decidió viajar cuando se suspendió el fútbol luego del triunfo de América de Cali en Chile sobre Universidad Católica. Y desde allí ha estado pendiente de los entrenamientos y las negociaciones de su representante con el club, pues tenía contrato hasta mediados de junio.

“El contrato está suspendido; hace unos días se nos suspendió. Obviamente, si te llega una carta así es porque piensan que el cuerpo técnico no siga. Ahora mi representante y el presidente están tratando de llegar a un acuerdo”, indicó Alexandre Guimaraes en la charla radial ya mencionada.

“Es una situación que no esperábamos. Desde el momento que nos fuimos de Cali, queríamos regresar. Seguíamos con todos los entrenamientos virtuales, siguiendo con todo el trabajo de jugadores. Pero cuando la cuarentena se iba alargando sabíamos que nuestro contrato terminaba en junio, pero no recibimos antes oficialmente ningún comunicado. Hubo acercamientos, pero después de eso no se ha llegado a nada y ahora nos envían esa carta de suspensión”, concluyó. ¿Qué pasará ahora?