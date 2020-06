Alexandre Guimaraes sobre su salida de América de Cali: “Esto ya no tiene vuelta atrás”





Hace 38 mins Por Guillermo Puerto Por

Un día después de la rueda de prensa que dio el Presidente de América de Cali, Alexandre Guimaraes atendió a una entrevista en Win Sports en la que contó que un amigo ya sacó las cosas del apartamento que habitaba en Cali.

“Las palabras de ayer del Presidente fueron muy claras, América ya está trabajando sobre una finalización de contrato. Los jugadores me han llamado preguntando. Un amigo me hizo el favor de sacar las cosas del apartamento de don Tulio así que esto ya no tiene vuelta atrás”, dijo Alexandre Guimaraes hablando en Primer Toque de Win Sports.

Según la posición de América de Cali, el cuerpo técnico que logró el título de la Estrella 14 y el club no pudieron llegar a un acuerdo económico. Lo que piden Alexandre Guimaraes y los suyos en tiempos de pandemia dista de lo que hoy en día le puede ofrecer el club escarlata.

“El presidente de América de Cali lo dijo ayer en la conferencia de prensa. Estamos en negociaciones, pero esas negociaciones son para hacer un término de contrato, ya que el 14 de este mes lo termino. Esto debe quedar arreglado lo más pronto posible para que cada quien vaya tomando decisiones para el futuro como mejor le convenga”, agregó el DT brasilero.

Alexandre Guimaraes sale del equipo al que dirigió durante poco más de un semestre y le dio un título: “Es una sensación extraña porque generalmente en esta profesión cuando uno sale de un equipo es porque casi siempre los resultados no acompañan. Esta etapa en América profesionalmente, a pesar de esta situación que no esperábamos, creo que podemos decir que el trabajo está hecho porque hemos logrado una identificación para América hacia todos los medios futbolísticos. Aparte de ganar la estrella 14 después de tanto tiempo y volver a poner al equipo en Libertadores, se ha valorizado en todos los sentidos deportivos. Salgo con pena, pero al mismo tiempo sé que el trabajo se hizo y eso sí que lo puedo decir con el pecho inflado. Me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho, que ha tenido repercusión no solo en Colombia sino a nivel de Conmebol y eso es muy grato”, concluyó.