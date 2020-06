De cara al segundo semestre de 2020 y por la salida de cuatro elementos (Esteban Ruiz, Hernán Pertuz, Juan Fernando Caicedo y Federico Laurito), son varios los nombres que suenan para reforzar al Deportivo Independiente Medellín. Además de Christian Marrugo, quien expresó su deseo de volver al Poderoso, se menciona a Alberto Costa.

El volante acordó su desvinculación de Atlético Nacional. “Hoy en día estoy sin club. No es que esté llorando para decir: ‘Llámenme’. Estoy muy bien, disfrutando de mi familia. Me sigo entrenando, me sigo matando cada día para llegar bien a donde me toque ir y después veremos. No me gusta avanzar nada ni adelantar nada, porque en el fútbol todo puede cambiar. Estoy tranquilo y en paz conmigo mismo, eso es muy bueno”, aseguró.

Leer más: Germán Cano y su cambio: “Fueron dos meses de mucho esfuerzo y sacrificio”

En un vivo de Instagram con Andrés Montoya, el mediocampista argentino no se refirió explícitamente a una oferta o negociación con el Rojo. Sin embargo, tampoco le cerró las puertas a su eventual regreso a la capital antioqueña para actuar en la escuadra que dirige Aldo Bobadilla.

“Veremos cuál es la mejor opción para el remate de mi carrera, que me merezco decidir cuándo voy a terminarla y yo decidir dentro de una cancha cuándo voy a dejar de jugar. Es el momento de ir a un lugar donde me sienta querido, conforme y que pueda disfrutar del fútbol desde adentro. Me falta retirarme donde yo quiera, donde yo elija”, afirmó Tino.

Alberto Costa habló de su posible retorno al FPC: