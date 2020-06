Agente de Martín Palermo responde al rumor que lo relaciona con América de Cali





Por Guillermo Puerto

Muy rápido se cayó esa versión que surgió de un periodista argentino, relacionando a Martín Palermo como una de las opciones que tiene América de Cali para su cuerpo técnico. No existe nada de eso.

Lo desmintieron de las dos partes. En el cuadro escarlata no están negociando con directores técnicos en este momento, más allá de Alexandre Guimaraes. Con él sí, pero buscando su desvinculación del club. De momento no hay ni siquiera intenciones de contratar a alguien para el puesto de entrenador. Solo se hará un mes antes del reinicio de la competencia en el fútbol colombiano.

Del lado de Martín Palermo el que habló fue Gustavo Goñi. A él lo contactaron en Antena 2 y desmintió cualquier tipo de contacto. “No sé nada al respecto. No sé quién lo está promocionando. Yo no he dado autorización a nadie para hacerlo”, dijo.

Martín Palermo es un entrenador que está inactivo desde finales de noviembre cuando dejó Pachuca CF. Esa fue su cuarta experiencia en el cargo. Antes había dirigido a Godoy Cruz y Arsenal de Sarandí en su país, además de Unión Española en Chile. Está a la expectativa de una nueva oportunidad.

América de Cali, por ahora, no piensa en él para darle esa posibilidad. No es el momento. La política del equipo es iniciar entrenamientos individuales con gente que ya está contratada en el club (Jersson González) y un mes antes del reinicio de la competencia, contratar cuerpo técnico. Hay que esperar ese momento para hablar de opciones reales.