¡Será el nuevo y último refuerzo de Santa Fe!

Hace 2 horas Por Jeison Cifuentes Pérez

Enrique Serje es un volante de marca, quien jugó en el Once Caldas, tras su paso por el Junior de Barranquilla durante el segundo semestre de 2019.

Regresó a Barranquilla tras su periodo de préstamo, pero no entró en consideración para el cuerpo técnico. No lo inscribieron. “Ya hay jugadores en esa zona, si tiene una oferta debe tomarla si no pasa nada pensaremos en inscribirlo”, dijo hace algunos días Julio Comesaña.

Es oferta finalmente llegó al jugador. Viene de Bogotá y es del Independiente Santa Fe. En las próximas horas el jugador finiquitará todos los detalles relacionados con su vinculación al cuadro de la Capital de la República.

Segundo refuerzo que Santa Fe suma este semestre proveniente del Junior, dada la incorporación del venezolano Yohandry Orozco. El rojo capitalino suma un jugador más a un plantel qe ya dio muestras de todo su potencial en la última fecha.

Precisamente los dirigidos por Hárold Rivera dieron buena cuenta del Junior, al que superaron por 3 – 1, con los goles de Fabián Sambueza y un doblete del atacante Diego Valdés.

Durante su estancia en Manizales con el Once Caldas, Serje disputó un total de 12 partidos (7 de titular) por Liga, mientras que por la Copa solamente sumó tres minutos en un empate sin goles como visitante frente al América de Cali.