Wilmar Roldán, el árbitro para la primera final y su reciente polémica con Deportivo Cali

Quedó establecido que Wilmar Roldán pitará la final en el estadio Deportivo Cali. Allí, este mismo semestre, protagonizó una polémica.

Fue en agosto en partido del cuadro verdiblanco ante Atlético Bucaramanga. Ese día ganó el visitante por 1-2 y la presencia de Wilmar Roldán no pasó inadvertida. Estuvo muy lejos de eso por un par de acciones que fueron muy comentadas por aficionados y exárbitros.

¿Qué hizo Wilmar Roldán en el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga?

Wilmer Barahona, árbitro que estuvo activo durante 15 años en el fútbol profesional y hoy es analista arbitral, publicó al respecto en sus redes sociales: “Minuto 15: No sé si observé bien, pero terrible lo de Roldán, le colocó el brazo en el pecho de Menosse, casi lo hace caer”.

Luego insistió con otro mensaje. “Si se confirma que el árbitro Wilmar Roldán empujó al defensa Hernán Menosse de Deportivo Cali, debe ser sancionado. Los jugadores son sancionados cuando empujan al árbitro, igualmente y mucho más, si lo hace el árbitro”.

Por la misma línea apareció José Borda, otro árbitro que fue profesional en el fútbol colombiano. Él adjuntó pantallazos de lo observado y escribió: “ES ÁRBITRO, NO PAPÁ. Dos actitudes agresivas tuvo Wilmar Roldán en el juego Deportivo Cali vs Bucaramanga. Encaró y empujó a Menosse y le pegó un manotazo a Preciado en el brazo. Feo que Roldán regañe y le pegue a los jugadores él es el árbitro y no el papá”.

Después de ese día, Wilmar Roldán pitó otros 4 partidos de Liga en los que estuvo Deportivo Cali: 0-1 con América, 2-0 con Patriotas, 2-2 con Junior en Barranquilla (cuadrangulares) y 2-0 con Junior (cuadrangulares).

La terna arbitral para la final en el estadio Deportivo Cali

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

Asistente No 1: David Fuentes (Cesar)

Asistente No 2: John Gómez (Antioquia)

Cuarto árbitro: Edilson Ariza (Santander)

VAR: Héider Castro (Bogotá)

AVAR: Ricardo García (Santander)

Observador VAR: Pedro Bello (Federación).