¿Tiene el respaldo de directivas y jugadores? Dudamel dijo que…

Un partido después de la famosa rueda de prensa de los jugadores respaldándolo tras el clásico, Dudamel tuvo otra en la que respondió tal pregunta.

En esta estuvo acompañado solamente por Agustín Vuletich. Aunque el resultado fue el mismo (derrota del campeón), en esta ocasión todo el grupo de jugadores no salió a hablar. El DT estuvo a tiempo en la cita con los periodistas y la última pregunta a la que respondió tuvo que ver con lo que sabe respecto al respaldo de directivos y plantel.

Respuesta de Rafael Dudamel al respaldo en Deportivo Cali

“Ustedes han visto las manifestaciones. Si yo sintiese que dentro del plantel hubiese alguna grieta, inconformidad, problema o que no se trabajase al nivel que corresponde, no tendría por qué estar acá. Si al conversar con los dirigentes los notara dubitativos o inseguros, tampoco”, fue lo primero que dijo. Enfatizó en el que conversa todos los días con uno u otro de los miembros del Comité Ejecutivo. Por ahora tiene la sensación del respaldo.

Y agregó: “Tanto para nosotros como para futbolistas y dirigentes esto ha sido muy duro. Muy duro. No era lo que esperábamos pero no me cabe la menor duda y lo transmito con mucha claridad es que por el profesionalismo de mis muchachos no ha sido. Nos ha tocado vivir esta etapa que no se imaginan cuánto aprendizaje nos va a dejar”, concluyó.

Rueda de prensa de Dudamel tras la caída de Deportivo Cali en Bucaramanga (Dimayor)