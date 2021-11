Teo Gutiérrez y la visita a Junior con Deportivo Cali: ¿Festejaría un gol en el Metropolitano?

Será la primera vez para Teo Gutiérrez enfrentando a Junior en Barranquilla y así respondió a esa pregunta.

Se la hicieron en entrevista en el diario El Heraldo. ¿Si hace un gol lo va a gritar y a celebrar? La respuesta de Teófilo fue: “(Risas)… No, no, por favor. Junior es el equipo de mis amores, de mi familia, de mis amigos, así que hay un respeto enorme y un amor grande hacia la institución”.

Es más, le preguntaron lo siguiente: ¿El miércoles usted va a estar así como Jarlan Barrera el sábado que se moría de ganas por anotarle un gol a Junior? Así habló Teo Gutiérrez: “No, no, no me muero por hacerle un gol a Junior, pero sí (quiero) ganar y que juguemos bien para que la gente disfrute en el estadio”.

Ya hubo una primera vez para él jugando ante Junior con la camiseta de Deportivo Cali. Se dio en el estadio del cuadro verdiblanco y terminó 1-1. Ese día no anotó. Ahora viene el cruce en Barranquilla. “Hermoso, va a ser un lindo partido por cómo viene el Cali y cómo viene Junior. Son dos equipos que salen a jugar fútbol. Esperemos que sea un lindo espectáculo para la gente. Hermoso jugar en ese mítico Metropolitano, que me ha dado muchas alegrías. Es una linda plaza, me voy a reencontrar con mi gente, con mi familia, que es lo más importante, y con el hincha rojiblanco”.

Él espera un estadio lleno para ese reencuentro. Ya lo ha visto de tal manera en múltiples ocasiones. ¡Cómo no hablar de su presentación cuando regresó! Miles y miles de hinchas de Junior lo adoran. Ahora lo verán del otro lado y en un juego clave: “El hincha de Junior es muy agradecido y amoroso por todo lo que le dan sus jugadores cuando sudan la camiseta y cuando dan títulos. Eso es muy importante y me lo han hecho saber siempre. Cuando te metes en el corazón del hincha de Junior, es raro salir de ahí”.

Toda la entrevista de Teo Gutiérrez en El Heraldo