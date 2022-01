Rafael Dudamel y la confirmación del futuro de Hernán Menosse

Está hecho. Lo informó el DT de Deportivo Cali. Hernán Menosse se va de Deportivo Cali siendo campeón. Lo espera Peñarol en el fútbol uruguayo.

Así lo ratificó Rafael Dudamel en entrevista en Saque Largo (Win Sports). Le consultaron por el rumor que estaba dándose sobre esa posibilidad para el zaguero. Y dijo: “No me gusta la pregunta porque es perder un jugador que ha sido fundamental en nuestro funcionamiento. Ha sido la experiencia, la jerarquía y el liderazgo en esa línea vital para sostener al equipo”, empezó diciendo. Y agregó: “¿Cómo le cortas los sueños a tus futbolistas?”.

Más de Dudamel sobre el futuro de Hernán Menosse

“Amanecí con esta noticia, para mí amarga por un lado y satisfactoria por otro (…). Se nos fue Jhojan Valencia. Se han ido varios y a dos días del inicio, perder un defensor central titular trastoca todo. Pero como entrenador he entendido que no me puedo quedar llorando al que no está sino preparando al que va a estar”. Entonces sí. La decisión de Hernán Menosse y Deportivo Cali es que el futbolista regrese a su país.

“Es su anhelo, su sueño y el de su familia. Y no lo puedes cortar porque no lo vas a tener contento. Sería un año larguísimo. Él ya va para 35 años y este tipo de oportunidades no se las puedes truncar a un jugador”, insistió diciendo que su baja es importante. Aun así, entiende la situación. El zaguero campeón y cuyo contrato había sido renovado, jugará otra vez en su país.