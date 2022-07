Andrés Colorado, hincha de Deportivo Cali y campeón con el equipo, estaba ilusionado con su continuidad tras el título. Así lo deseó. Estaba dispuesto a mucho y no se dio. ¿Por qué?

Lo explicó en entrevista con el periodista Diego Saviola en Deportes sin Tapujos el hoy en día jugador de Sao Paulo FC en el fútbol brasilero. Fue el equipo que lo acogió luego de que en el cuadro verdiblanco, por tercer año consecutivo, se decidiera no hacer uso de la opción de compra. Terminó yéndose al exterior. Ahora hace parte de uno de los equipos más importantes en Brasil. Sufrió un par de lesiones que le han restado posibilidades.

Lo que dijo Andrés Colorado sobre Deportivo Cali

– “Me hubiese gustado seguir en Deportivo Cali, pero hay muchas cosas que no me parecieron y me hicieron tomar la decisión de salir. Lo dije muchas veces. Quería quedarme en el Cali así me pagaran con tapitas o con cuotas a 10 años. Quería que se buscara una solución y no fue así. Nunca se tocó el tema”.

– “Estaba algo cansado de ser un comodín que siempre era préstamo y préstamo. Estuve 3 años así y nunca se tomó la decisión. Supongo que si no se tomó era porque simplemente no estaban convencidos de tenerme con ellos y por eso se decidió salir. Hasta el último día lo di todo por el Cali”.

– “No quiero hablar mal porque el Cali me dio todo y me permitió crecer en muchos aspectos. Estoy agradecido con ellos. Si no tomaron la decisión es cuestión de ellos y del fútbol”.

– “Soy hincha de Deportivo Cali. Lo sigo todo el tiempo. No sé qué pueda estar pasando ni tendría por qué meterme en ellos. Son rachas del fútbol. Le está tocando justo después de ser campeón”.

– “Ningún hincha quiere ver a su equipo así, pero sabemos la grandeza del Cali. Seguramente va a poder salir de cada uno de los problemas que tiene. He estado pendiente de los partidos y se nota que los muchachos quieren salir de este mal momento en el que se encuentran. Esperemos que con todo lo que están haciendo se pueda revertir la situación”.

La entrevista de Andrés Colorado en Deportes sin Tapujos (OnRadio Cali)

Andrés Colorado en Sao Paulo FC

Suma 12 presencias en el año. No son más por el par de lesiones que le han restado posibilidades. Tuvo una en el fémur y otra muscular (recto femoral). Sin embargo ha jugado en el Brasileirao, el estadual Paulista, la Copa de Brasil y la Sudamericana. Está listo para volver en los retos que se mantienen vigentes. Todavía compiten en 3 de las ya mencionadas.