¿Qué piensa del arbitraje de hoy? Así respondió Dudamel

Deportivo Cali ganó un partido en el que Atlético Nacional tuvo un par de reclamos airados al árbitro Alexander Ospina. ¿Qué dijo Rafael Dudamel de su actuación?

Puntualmente los futbolistas del cuadro verdolaga en la cancha se quejaron de un aparente empujón de Hárold Preciado a Jonathan Marulanda en el gol del 0-1. Y luego de una supuesta mano de Jhon Vásquez en el área cuando ya el marcador estaba 1-2. La decisión del árbitro en las dos acciones fue permitir que el cuerpo continuara sin sancionar lo que estaban discutiéndole. Quizá a partir de eso al DT de Deportivo Cali le hicieron una pregunta sobre el arbitraje en la rueda de prensa.

La respuesta de Dudamel a la pregunta: ¿Qué piensa del arbitraje de hoy?

“Con mucho respeto y creo que en todo mi derecho, he levantado la voz como todos dentro del fútbol. Pasa en Colombia y en todas partes. Cuando no estás satisfecho y los hechos te respaldan, he levantado la voz defendiendo al club para el que trabajo. Y como lo hice en otras ocasiones, no solo es para el club para el que trabajo sino que es el club de mis amores. Entonces mucho más lo hago, con respeto”, empezó diciendo.

Y agregó: “Lo único que he hecho es llamar siempre al crecimiento. Ahora, son seres humanos como nosotros. Y así como me puedo equivocar en un cambio y un planteamiento, ellos en algún momento también se pueden equivocar. Han hecho una labor en la que tenemos que confiar siempre. Pueden haber decisiones que a uno le perjudiquen y con las que uno no pueda quedar contento, pero mientras esté dentro del fútbol siempre voy a confiar en esos seres humanos que son los que están encargados de impartir justicia, la que deseamos que sea siempre imparcial”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel (Dimayor)