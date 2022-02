Qué dijo Dudamel sobre la posibilidad de tener otro fichaje en Deportivo Cali

Ese tema volvió a mencionarse en rueda de prensa. ¿Deportivo Cali va a fichar un delantero o un volante más? Así respondió el DT Rafael Dudamel.

Las salidas de Andrés Colorado y Hárold Preciado son, quizá, las que más se han sentido en el funcionamiento de Deportivo Cali. Incluso desde la directiva del club se ha intentado conseguir la llegada de otro goleador. Es en lo que más sea trabajado, todavía sin un resultado definitivo. Ya se hicieron 7 contrataciones, además de contar con el regreso de algunos canteranos. ¿Se insistirá en eso? El entrenador habló luego de la quinta fecha en 6 jornadas de la Liga BetPlay.

Las respuestas de Dudamel sobre un posible fichaje más en Deportivo Cali

-“Hoy pudiésemos traer un futbolista más en las posiciones que decidiésemos si necesitáramos, pero esto no lo cambia un futbolista más. No es cuestión de una individualidad. Es una cuestión de momentos del fútbol en el que, así como hace un mes estábamos dulces y todo nos salía bien, hoy no estamos ligando. Estamos con viento en contra”.

-“Hablar de un jugador más hoy por hoy no tiene sentido. Lo hablaremos con los dirigentes pero hoy ahora no tengo cabeza para saber qué más nos puede hacer falta. Hoy solo estoy pensando en el partido del jueves ante Deportivo Pasto. En levantar el equipo y reforzar lo que corresponda de acuerdo al análisis del partido de hoy y tirar para adelante. Estas amarguras del fútbol hay que drenarlas rápido porque mañana tenemos que levantarnos y prepararnos para volver a competir en 4 días. Así que no nos va a detener nada”.

-“Si hoy yo digo que nos falta algo más, va a sonar a excusa y no tenemos excusas. Hoy nos hace falta algo: ganar. Estamos en un momento difícil, duro porque tenemos un equipo muy competitivo y cuando no ganas, se siente mucho. Nosotros hicimos algo que no es fácil, que es ganar un título de una manera muy contundente. Nuestra gente se acostumbró a ver a su equipo ganar. Entonces ellos también empiezan a empujarnos. Dentro de este juego también habrá muchos que empiezan a revolcarse en el lodo, felices porque estamos perdiendo. Forma parte del ejercicio. Lo único que nos está haciendo falta es ganar para cambiar esa racha negativa por una senda ganadora y que podamos revertir este momento”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel tras la derrota de Deportivo Cali ante Millonarios (Dimayor)