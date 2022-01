Presidente del Deportivo Cali habló sobre Baldomero Perlaza

El principal dirigente del cuadro vallecaucano se refirió a este rumor de prensa donde se indicaba que el volante podría llegar a este club.

Desde hace varias semanas, ha circulado la información sobre la terminación del contrato de Baldomero Perlaza con Atlético Nacional, pues tiene vigencia hasta mitad de año y no ha logrado llegar a un acuerdo para su renovación, por lo que ya tiene la potestad de firmar un preacuerdo con otro equipo y se ha comenzado a rumorar sobre supuestas conversaciones con clubes del FPC.

En días recientes se habló sobre el supuesto interés de Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, por lo que se consultó oficialmente sobre esta posibilidad con los directivos del cuadro vallecaucano. En diálogo con el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango, Marco Caicedo, presidente de la institución, dejó todo claro sobre esta posibilidad.

“Ese un jugador que me encanta, me fascina; me encantaría contar con él, pero no hemos realizado ninguna gestión por el jugador“, comentó el dirigente, descartando esa versión que indicaba que su futuro podría estar en este club. En cuanto al Junior, todavía no hay pronunciamientos oficiales.

Lo que se conoce hasta el momento, es que Perlaza tiene la disposición para renovar, pero no ha podido llegar a un acuerdo monetario con Nacional. Además, en caso de llegar a salir de este club, apuntaría al fútbol del exterior, por lo que difícilmente recalaría en otro club de la Liga BetPlay.