Presidente de Deportivo Cali: “Es un día triste por la salida de Menosse”

Marco Caicedo, hablando para la radio uruguaya, confirmó que se llegó a un acuerdo para que Hernán Menosse salga de Deportivo Cali.

Lo hizo en horas de la noche del 21 de enero en 770AM Oriental. Allí se ratificó lo que el club todavía no oficializó en sus canales, pero que está hecho. A dos días del inicio de la Liga BetPlay 2022-I para Deportivo Cali, Hernán Menosse recibió una posibilidad para continuar su carrera en el equipo uruguayo del que es hincha: Peñarol. Esa posibilidad ya la había tenido una vez en su carrera y no se cerró. Ahora, a los 34 años, pretendía no dejarla pasar.

Lo que dijo Marco Caicedo sobre la salida de Hernán Menosse

“Hernán fue muy importante en el título que conseguimos con el equipo. Realmente es un día triste para nosotros por su salida”, dijo el presidente del equipo en una de las declaraciones a la radio uruguaya. Él fue quien apostó por su llegada para 2020 cuando el zaguero hacía parte de Defensor Sporting. A final de cuentas pudo tenerlo en el plantel durante un par de años.

Se había llegado a un acuerdo para que estuviera uno más. La renovación de su contrato se hizo oficial por parte de Deportivo Cali. Firmó uno que lo unía al club hasta finales de 2022, pero eso no pasará. La opción de ir a Peñarol ha hecho que Menosse tome la decisión de pedir su salida. Se va para cumplir un sueño. Allí, aparentemente, tendrá contrato por dos años más. También jugará Copa Libertadores.

“Incluso hemos llorado. Me desayuné con eso. Es su sueño y el de su familia. Llegamos a un acuerdo para que quedara libre. Menosse es un líder positivo adentro y fuera de la cancha. Es una gran persona y un jugador. Quiero a través de ustedes hacerle un homenaje”, terminó diciendo el directivo del cuadro verdiblanco.