¿Por qué Teo no ha escuchado la oferta de renovación con Deportivo Cali?

El contrato de Teo Gutiérrez en Deportivo Cali termina en diciembre. ¿Renovará? ¡OJO a la respuesta con la que sorprendió!

La dijo en entrevista en el diario El Heraldo. Ad portas de la visita de Deportivo Cali a Junior en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, Teófilo atendió al medio de comunicación barranquillero para hablar del tema. Es que aparte de la intención de renovación en el cuadro verdiblanco, extraoficialmente se ha hablado de la posibilidad de su regreso a Junior luego de 6 meses de su salida.

¿Qué tan lejano está el regreso de Teo Gutiérrez a Junior?

Esa fue la pregunta que le hicieron en El Heraldo. Respondió: “Ahora estoy en Cali disfrutando, muy feliz, contento, haciendo lo que más me gusta. Peleando finales. La verdad es que acá me han tratado muy bien, me han acogido, me quieren, me lo han demostrado partido tras partido. Cuando crean que estoy disponible para cualquiera, ojalá sea en Deportivo Cali o en el Junior, el equipo de mis amores, yo voy a estar listo y a disposición, como siempre”, fue lo primero que dijo.

Entonces quien lo entrevistó le dijo a Teófilo: “Pero me cuentan que los directivos del Cali lo han estado buscando para renovar contrato y usted todavía no les ha escuchado la oferta…”

La respuesta de Teo Gutiérrez fue: “No, ahora mismo estoy metido en las finales, que es lo más importante para el equipo. Estamos buscando lo que queremos, que es el buen fútbol. Ya después vendrá lo otro con más calma, en Navidad, si Dios lo permite. Lo más importante es terminar bien y lo más alto posible”.