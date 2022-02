¿Por qué Dudamel dice que ha sido “injusto” con Gian Franco Cabezas?

Uno de los futbolistas más destacados de Deportivo Cali ante el Pereira fue Gian Franco Cabezas. El DT Dudamel tuvo esta confesión sobre él.

Tomada la decisión de afrontar el partido de la Fecha 4 sin Teo Gutiérrez (está suspendido pero podía ser habilitado), también se decidió que sería una oportunidad importante para darle la posibilidad a Gian Franco Cabezas de jugar como titular. Así se hizo y dejó buenos réditos. El canterano tuvo un muy buen rendimiento.

La confesión de Rafael Dudamel sobre Gian Franco Cabezas

En la rueda de prensa que atendió junto al canterano en el estadio Deportivo Cali, lo dijo: “Se lo he dicho anteriormente. Siento que ha sido el jugador joven con el que he sido más injusto, pero no se me habían dado los tiempos para incluirlo. Juega en una posición en la que uno como entrenador siente que necesita madurez. Él la va a ir alcanzando”, admitió.

Esta fue una de esas posibilidades esperadas. Se decidió y Gian Franco respondió de la mejor manera: “Era una de las reflexiones para usar un 4-3-3. Que él pueda tener el espacio que se merece y que desde hace rato lo venía mereciendo. Ha sabido esperarlo muy bien. Me siento muy orgulloso de él como de toda la cantera porque nos dan muchas alegrías. Verles trabajar con el equipo profesional nos hace muy competitivos. Con el transcurrir de los partidos los vamos a ver cada vez mejor”.

Fue el segundo partido para Gian Carlos Cabezas (19 años) en la titular de Deportivo Cali. Mientras no ha jugado, varias veces ha sido parte de la Selección Colombia sub-20: “Cuando han llegado convocatorias a la Selección lo hemos liberado sin problemas porque si no lo pongo acá, tengo que darle la libertad para que vaya. Incluso ha ejercido de capitán allá”, destacó el DT.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel tras el triunfo de Deportivo Cali sobre Pereira (Dimayor)